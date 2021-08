Android 12 bêta, Google Maps, sécurité et plus

Ceci est le nouveau système d’exploitation Google Android 12 1:05

(CNN espagnol) – Après un an d’absence en raison de la pandémie de covid-19, Google I/O 2021 est revenu le 18 mai avec plusieurs annonces, comme Android 12 Beta, des améliorations à Google Maps, de nouveaux contrôles de confidentialité et de sécurité, une alliance stratégique avec Samsung, et beaucoup plus.

La conférence des développeurs Google de cette année est entièrement virtuelle et librement accessible. Sundar Pichai, PDG de Google et Alphabet Inc., a accueilli depuis les bureaux de Mountain View, mais avant de lancer la vague d’annonces de logiciels et de matériel, l’exécutif a mentionné que, bien que plusieurs pays reviennent déjà à la normale, des pays comme le Brésil et l’Inde, qui est leur ville natale, traversent la période la plus difficile de la pandémie.

“Nous pensons à vous et attendons avec impatience des jours meilleurs à venir”, a déclaré Pichai avant de mentionner certaines initiatives pour aider à lutter contre le covid-19, mais a indiqué que “la façon la plus fondamentale pour nous d’aider est de donner accès à des informations de haute qualité. “.

On vous dit ici tout ce que Google a présenté lors de Google I/O 2021.

Un Android 12 plus personnalisé

Google a présenté Android 12, une nouvelle version de son système d’exploitation qui, selon l’entreprise, est utilisé par plus de 3 milliards de personnes dans le monde.

Cette année, la société de Mountain View a présenté Material You, le nouveau concept de design Android 12 qui, selon Google, a l’utilisateur comme co-créateur, lui permettant de transformer l’apparence de toutes ses applications grâce à la génération personnalisée de nouvelles palettes de couleurs. . “Nous pouvons ravir tous les styles. Un nouveau design qui peut fléchir tous les écrans et s’adapter à tous les designs”, a déclaré Matías Duarte, vice-président du design pour Google, lors de la présentation virtuelle.

En commençant par les appareils Pixel, l’utilisateur pourra choisir un fond d’écran et Android 12 déterminera automatiquement “quelles couleurs sont dominantes, lesquelles sont complémentaires et lesquelles ont fière allure”, puis appliquera toutes ces couleurs au système d’exploitation.

Android 12 a également intégré des changements visuels à l’interface, ajoutant des animations et rendu la navigation plus fluide et efficace, tout en améliorant l’efficacité énergétique de son système d’exploitation.

La nouvelle version du système d’exploitation de Google comprend également de nouvelles fonctionnalités qui donnent à l’utilisateur plus de transparence sur l’utilisation de ses données, tout en lui donnant plus de contrôle pour le tenir informé de la quantité d’informations privées auxquelles ses applications peuvent accéder. Parmi les changements les plus significatifs, citons :

Un nouvel indicateur à l’écran qui informe l’utilisateur lorsque ses applications accèdent au microphone ou à la caméra. De nouvelles autorisations de localisation, de sorte que certaines applications n’ont accès qu’à la localisation approximative de l’utilisateur et non à sa localisation précise.

Pour l’instant, Android 12 n’est disponible en téléchargement que dans sa version bêta pour les développeurs, et comme son nom l’indique, il s’agit d’une version destinée aux développeurs donc elle peut contenir des failles ou des bugs, et endommager votre appareil.

De nouvelles fonctionnalités arrivent sur Google Maps

Google a publié de nouvelles mises à jour de sa plate-forme de navigation, Google Maps, qui compte plus d’un milliard d’utilisateurs mensuels, selon la société.

Parmi les nouveautés présentées lors de Google I/O 2021 se trouve la possibilité d’accéder à Live View – un outil qui permet de voir des flèches et des directions – directement sur Maps et de voir des informations sur les établissements autour de vous, notamment leur fréquentation, leurs horaires, avis et photos. Plus tard cette année, Live View ajoutera des panneaux de signalisation et vous indiquera où vous vous trouvez par rapport à des lieux comme votre hôtel ou des lieux touristiques et historiques. Il fonctionnera également dans les aéroports et les centres commerciaux.

Google a également affirmé avoir créé la version plus détaillée de Maps, car il est désormais possible de voir les passages pour piétons et les trottoirs, ainsi que la forme et la largeur des rues. Google prévoit de lancer la fonctionnalité de cartes détaillées dans 50 pays d’ici la fin de l’année.

Dans les semaines à venir, vous verrez des endroits plus pertinents lorsque vous ouvrirez votre carte. Nous vous montrerons les cafés les matins en semaine, les restaurants le soir et les attractions touristiques lorsque vous voyagez. #GoogleIO pic.twitter.com/qW2lLJnpWv – Google Maps (@googlemaps) 18 mai 2021

L’application de navigation indique le taux d’occupation d’une zone, afin d’éviter les foules, et met également en évidence les informations les plus pertinentes exactement au moment où l’utilisateur en a besoin. Par exemple, un lundi matin, il vous montrera les cafés autour de vous et l’après-midi, il vous montrera les restaurants que vous pourriez aimer.

Nouveaux paramètres de sécurité et de confidentialité

Google presentó una serie de nuevos controles de privacidad y seguridad, como la herramienta de “eliminación rápida” que elimina los últimos 15 minutos del historial de búsquedas y la función de carpeta bloqueada para Google Photos, un espacio protegido con contraseña donde se pueden guardar fotografías séparément.

Concernant la gestion des mots de passe, Google proposera aux utilisateurs une inscription automatique pour une vérification en deux étapes. Concernant son gestionnaire de mots de passe – un outil qui mémorise, enregistre et complète automatiquement les mots de passe sur le Web – Google a annoncé les changements suivants :

Meilleure intégration avec Chrome et Android pour remplir automatiquement les mots de passe sur les sites et les applications, quel que soit l’appareil. Alertes de mot de passe pour avertir l’utilisateur lorsque la sécurité d’un mot de passe enregistré a été compromise. La possibilité de changer facilement un mot de passe depuis Google Assistant.

Chrome sur Android aidera les utilisateurs à modifier leurs mots de passe d’un simple clic. Par exemple, lorsque Chrome trouve un mot de passe qui peut avoir été compromis, vous verrez un bouton “Modifier le mot de passe” de votre assistant.

Lors de Google I / O 2021, le géant de la technologie a également introduit des moments cinématographiques, une technologie qui crée des images vives et en mouvement – similaire au concept derrière les images vivantes de My Heritage – et la création d’une plate-forme unifiée avec Samsung. , pour offrir aux utilisateurs un nouveau et une meilleure expérience Wear OS, qui apportera des changements majeurs pour les appareils portables Samsung et Fitbit.