Android 12 bêta sur Xiaomi, OnePlus, OPPO et Vivo: tout ce que vous devez savoir

Le programme bêta d’Android 12 est maintenant en ligne et, comme les années précédentes, Google rend la version disponible sur des téléphones tiers. Le programme bêta d’Android 11 de l’année dernière a fait son chemin vers 12 téléphones tiers de six fabricants, et cette fois-ci, 11 fabricants proposent des versions bêta de leurs téléphones.

Ces téléphones tiers reçoivent la version bêta d’Android 12:

Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur la façon dont chaque fabricant déploie la version bêta d’Android 12 et quand vous pouvez commencer à l’utiliser sur votre propre appareil. J’ai rassemblé toutes les dernières fonctionnalités de l’article pratique de la version bêta d’Android 12, alors allez-y d’abord pour avoir une idée de ce que Google a en réserve pour cette version d’Android.

Comme c’est généralement le cas, Samsung ne participe pas au programme bêta d’Android. Donc, si vous utilisez un téléphone Galaxy et que vous souhaitez essayer Android 12, le mieux est d’attendre la version bêta de One UI qui arrivera probablement à la fin de l’année. C’était le cas avec One UI 3.0 l’année dernière, et Samsung devrait également emboîter le pas cette fois-ci.

Xiaomi a de nombreux appareils destinés à recevoir la version bêta d’Android 12. Le produit phare Mi 11 Ultra est rejoint par le Mi 11 régulier, le Mi 11 Pro exclusif en Chine et le Mi 11i, vendu en Inde sous le nom de Mi 11X Pro et en Chine sous le nom de Redmi K40 Pro.

La version bêta d’Android 12 est maintenant disponible pour ces appareils, et comme les années précédentes, la mise à jour elle-même n’inclut pas MIUI; ce n’est que la version vanille d’Android 12. Donc, si vous utilisez l’un des téléphones Xiaomi susmentionnés et que vous souhaitez essayer Android pur, vous devez installer la version bêta. La version elle-même avait des problèmes au lancement, mais elle est maintenant prête à être installée si vous utilisez un appareil de la série Mi 11.

Les appareils recevront une mise à jour stable plus tard dans l’année pour une version de MIUI basée sur Android 12, mais en attendant, il est amusant d’utiliser Android vanille sur le matériel Xiaomi.

OnePlus déploie la version bêta d’Android 12 sur ses derniers produits phares, les OnePlus 9 et 9 Pro. Ce sont parmi les meilleurs téléphones Android que vous pouvez acheter aujourd’hui, et alors que la version bêta était disponible sur les forums OnePlus pendant quelques heures le 18 mai, OnePlus a retiré la mise à jour après que des centaines d’utilisateurs aient eu des problèmes pour télécharger la version bêta.

Pour l’instant, nous attendons que la version soit mise en ligne. OnePlus vend le 9R en Inde et en Chine, mais cet appareil est absent de la liste. Voici un aperçu de certains des changements apportés à la version bêta d’Android 12:

Android 12 introduit un certain nombre de modifications système nouvelles et améliorées pour les applications, notamment des mises à jour de confidentialité, de sécurité et de performances. Les utilisateurs peuvent essayer toutes les nouvelles fonctionnalités de l’application telles que l’insertion de contenu riche, les extensions du décodage d’images natif, le transcodage multimédia compatible, etc.

OPPO est le premier à présenter un aperçu de sa prochaine interface, ColorOS 12. L’interface utilisateur est construite sur Android 12 et bénéficiera de toutes les nouvelles fonctionnalités introduites par Google – mais pas dans les versions initiales.

OPPO propose la version bêta d’Android 12 sur le Find X3 Pro, et si vous utilisez l’appareil, vous pouvez télécharger la première version bêta dès maintenant. OPPO déclare que la construction est boguée et pas encore assez stable pour une utilisation quotidienne, donc si le Find X3 Pro est votre pilote quotidien, vous devez attendre un peu avant de pouvoir l’installer sur votre téléphone.

Depuis OPPO:

Cette année, Android 12 se concentre sur l’interface utilisateur du système ainsi que sur la sécurité et la confidentialité, qui seront également les principes fondamentaux de ColorOS. Pour aider les consommateurs à mieux s’exprimer, OPPO s’efforce de rendre ColorOS plus intuitif et un système qui permet une plus grande personnalisation de la part des utilisateurs, en particulier en termes d’interface utilisateur et d’UX. La société s’efforce également de donner aux utilisateurs plus de contrôle et de transparence en ce qui concerne la sécurité et la confidentialité des données.

Les mises à jour clés du côté de l’expérience utilisateur incluent une plus grande compatibilité avec les formats multimédias et la prise en charge d’une plus grande insertion de contenu. Le système a également été amélioré dans les détails de l’interface utilisateur, avec de nouvelles barres fonctionnelles et des modes de fonctionnement mis à jour. Il y a aussi de bonnes nouvelles pour les joueurs. Dans Android 12, les applications sont capables de fournir un retour haptique couplé audio via les vibrations du téléphone.