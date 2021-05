Android 12 cache un mode secret haute performance dont Google ne nous a jamais parlé – .

Lors de la conférence annuelle des développeurs d’E / S de Google ce mois-ci, le géant de la recherche a dévoilé une refonte radicale de la conception de son logiciel d’exploitation mobile Android, décrivant Android 12 comme «privé et sécurisé», un système d’exploitation mobile «profondément personnel» et qui fonctionne désormais également. mieux avec d’autres appareils. Les changements dévoilés avant la version bêta publique désormais disponible incluent le design «Material You», avec sa nouvelle palette de couleurs, de nouveaux boutons et curseurs, et une expérience d’application plus fluide dans son ensemble. Parmi les autres changements que nous avons notés dans notre résumé initial d’Android 12, une nouvelle méthode d’invocation de Google Assistant est disponible pour les utilisateurs en appuyant simplement longuement sur le bouton d’alimentation pour invoquer l’assistant virtuel. Et il existe également de nouvelles fonctionnalités de confidentialité dans Android 12, telles que les téléphones et les tablettes exécutant la dernière version d’Android pouvant afficher des indicateurs en haut de l’écran qui signaleront à l’utilisateur que la caméra et / ou le microphone sont actuellement utilisés. .

En plus de toutes les autres cloches et sifflets Android 12 que Google a dévoilés, y compris un écran de verrouillage actualisé et d’autres touches qui ont inspiré Google à appeler cette mise à jour la plus grande refonte de la conception de l’histoire d’Android, il y a au moins une fonctionnalité intéressante qui a été conservée. quelque peu secret, ce que Google n’a pas du tout annoncé à I / O cette année. Repéré par Kilarasx, utilisateur de Reddit, il semble qu’il y ait en fait un mode de jeu secret caché dans les paramètres du bien-être numérique – et voici comment vous le trouvez.

Également rapporté par l’autorité Android, ce paramètre de mode de jeu dans Bien-être numérique> Ne pas déranger> Horaires comprend un calendrier sur lequel vous pouvez appuyer, selon l’utilisateur de Reddit, puis vous amène apparemment à un menu de jeu avec un mode d’optimisation et la possibilité de enregistrez le jeu et diffusez les images sur YouTube.

Menu de jeu caché? depuis android_beta

Cependant, cela peut ne pas fonctionner ou apparaître pour tout le monde, car certains utilisateurs des médias sociaux ont déclaré ne pas le voir ou ne pas fonctionner. Malgré tout, Google a amplement le temps d’apporter des modifications, car Android 12 sortira officiellement à l’automne, probablement vers septembre environ.

Dans le même ordre d’idées, pendant ce temps, pour mon argent, la chose la plus cool que Google a taquinée à I / O était le projet Starline de Google, un nouveau système de chat vidéo qui a complètement époustouflé les gens – il vous permet de voir une représentation 3D réelle de l’autre personne, telle qu’on a l’impression qu’ils sont juste là devant vous et dans la pièce avec vous. “Imaginez regarder à travers une sorte de fenêtre magique, et à travers cette fenêtre, vous voyez une autre personne, grandeur nature et en trois dimensions”, explique un article de blog d’entreprise du vice-président de Google, Clay Bavor. «Vous pouvez parler naturellement, faire des gestes et établir un contact visuel.»

