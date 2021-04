Android 12 Developer Preview 2.2 élimine les bogues Bluetooth et Wi-Fi

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Google a publié Android 12 Developer Preview 2.2.La mise à jour corrige les bogues Bluetooth, Wi-Fi et widget, ainsi que les correctifs de sécurité d’avril.

Google a partagé une autre révision, petite mais remarquable, d’Android 12 Developer Preview avant une troisième étape. 9to5Google rapporte que la société a publié Android 12 DP2.2 avec une multitude de correctifs importants pour Bluetooth, Wi-Fi et sécurité.

Cette dernière mise à jour d’Android 12 DP2 fournit un correctif pour les plantages lorsque vous essayez d’accéder aux paramètres Bluetooth et élimine les faux avertissements concernant la mauvaise qualité des appels Bluetooth. DP2.2 corrige également un bogue qui empêcherait Android d’enregistrer les mots de passe Wi-Fi.

Cette mise à jour DP2 apporte également le correctif de sécurité d’avril 2021 à Android 12. Vous ne verrez pas d’énormes changements en conséquence, mais cela gardera votre appareil plus sécurisé pendant que vous utilisez le logiciel de pré-version de Google.

D’autres améliorations de la mise à jour Android 12 DP2 s’attaquent aux désagréments. Les widgets ne sont plus susceptibles de disparaître lorsque vous installez une mise à jour en direct. Le clavier à l’écran ne risque pas d’activer la nuance de notification. Les vidéos partagées seront désormais encodées correctement et Codec 2.0 ne devrait pas planter les applications sur certains matériels.

Comme avec DP2.1, la mise à jour 2.2 est vraiment plus une solution provisoire jusqu’à ce qu’Android 12 Developer Preview 3 arrive plus tard en avril. Vous voudrez également éviter de l’utiliser sur votre téléphone principal ou tout autre appareil indispensable. Ceci est destiné aux créateurs d’applications qui souhaitent préparer des titres pour Android 12. Vous voudrez probablement attendre au moins la première version bêta publique d’Android 12 (prévue en mai) si vous êtes un utilisateur ordinaire, et vous pouvez toujours voir bogues importants jusqu’à ce que la version finale soit prête plus tard en 2021.