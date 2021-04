Android 12 Developer Preview 3 pratique: liens vérifiés vers la rescousse

La version finale d’Android 12 Developer Preview est arrivée, ce qui signifie que nous ne sommes qu’à quelques semaines de la première version bêta publique, la prochaine étape majeure vers la stabilité d’Android 12. Dans cette version, nous commençons à voir plus de visuels les changements et les animations que nous savons arriveront dans la prochaine version, nous donnant un aperçu de plus près à quoi pourrait ressembler la version finale.

J’ai ignoré mes propres conseils et installé la dernière version de Developer Preview 3 sur mon Pixel 5 personnel, comme je l’ai fait avec les versions précédentes, afin de décomposer certains des changements les plus importants auxquels les utilisateurs sont confrontés dans cette nouvelle version du logiciel.

Pour rappel, vous ne devriez probablement pas installer cette version d’aperçu ou toute autre version d’aperçu sur votre téléphone personnel – cela vaut particulièrement pour quiconque utilise un appareil plus ancien comme le Pixel 4, non pas parce que ce n’est plus l’un des meilleurs téléphones Android, mais parce que la stabilité semble être nettement pire sur les modèles plus anciens. Pour ce que ça vaut, les choses se sont généralement bien passées sur mon Pixel 5 jusqu’à présent.

Changements esthétiques

Dès que vous démarrez Developer Preview 3 pour la première fois, vous commencerez à remarquer des distinctions visuelles par rapport aux versions précédentes que nous avons testées. L’un des changements les plus importants est l’application Paramètres, qui utilise désormais par défaut la disposition “Silky Home” que nous avions vue dans les versions précédentes sans qu’il soit nécessaire de basculer les indicateurs de fonctionnalités masquées via ADB.

Si vous avez déjà utilisé Silky Home sur les versions Developer Preview, cela n’a pas l’air terriblement nouveau, à l’exception de quelques petites améliorations. Au fur et à mesure que vous faites défiler les éléments du menu, vous remarquerez rapidement l’autre grand changement visuel dans DP3: la nouvelle animation de défilement rebondissante lorsque vous atteignez la fin d’une liste. Cela fonctionne déjà dans presque toutes les applications, y compris les applications de médias sociaux comme Twitter et Instagram; lorsque vous atteignez la fin d’une liste, les éléments de menu “rebondissent” de manière dynamique avec une élasticité variable, en fonction de la rapidité avec laquelle vous faites défiler.

Personnellement, je ne suis pas fan de ce look, du moins dans son état actuel, mais cela rend définitivement Android 12 un peu plus vivant et animé.

Divers éléments de l’interface utilisateur sont également beaucoup plus arrondis dans Android 12 DP3. Les cartes de l’écran des applications récentes ont des coins beaucoup plus arrondis qu’auparavant, et la disposition des curseurs repensée lors du réglage du volume à la hausse ou à la baisse est plus grande et plus ronde que DP2. Assez drôle, malgré le fait que le curseur de volume et la bascule du profil audio soient arrondis, la bascule des légendes en direct reste un carré arrondi.

Il y a d’autres petits changements visuels dans l’interface utilisateur, y compris une police légèrement plus épaisse utilisée dans le widget En un coup d’œil sur l’écran d’accueil et un nouvel écran de démarrage lors du lancement d’applications qui reflète maintenant votre préférence pour les thèmes clairs ou sombres et peut même emprunter à la couleur d’arrière-plan d’une icône d’application si disponible, ce qui donne une sensation générale plus cohérente.

Dans Developer Preview 2, nous avons vu Google réorganiser l’écran de sélection des widgets, accessible en appuyant longuement sur un espace vide sur l’écran d’accueil. La liste de widgets nouvellement alphabétisée et à défilement vertical est beaucoup plus facile à parcourir que dans les versions précédentes d’Android, et avec DP3, il est encore plus facile de trouver des widgets spécifiques grâce à l’ajout d’une barre de recherche en haut de la liste.

Bien sûr, vous pouvez rechercher le nom d’une application pour afficher tous les widgets qui l’accompagnent, mais cette barre de recherche peut même analyser les noms des widgets individuels eux-mêmes. Par exemple, la recherche de «données» peut trouver instantanément le widget d’utilisation des données à partir de l’application Google Fi.

Outils de capture d’écran actualisés

Lorsque vous prenez une capture d’écran dans DP3, vous pouvez maintenant faire glisser l’image d’aperçu dans l’une ou l’autre direction, plutôt que juste à gauche comme dans Developer Preview 2. Ce n’est pas un changement terriblement significatif, mais avec combien de fois j’ai essayé de les faire glisser vers la droite dans DP2, c’est un changement bienvenu en ce qui me concerne.

De plus, l’outil de balisage pour annoter les captures d’écran a été mis à jour avec de nouvelles polices, totalisant jusqu’à 5, bien qu’il nous manque encore des captures d’écran de défilement – du moins, sans creuser dans les indicateurs de fonctionnalité.

Mode d’accessibilité amélioré

Un énorme avantage des versions d’Android 12 Developer Preview a été l’amélioration des fonctionnalités d’accessibilité, y compris une nouvelle bulle de raccourci flottante qui remplace le précédent raccourci de balayage à deux doigts. Vous pouvez repositionner le nouveau bouton d’accessibilité à l’endroit de votre choix le long des bords de l’écran, puis appuyez dessus à tout moment pour ouvrir un menu de grands raccourcis, y compris l’Assistant Google, le volume vers le haut et vers le bas, la luminosité vers le haut et vers le bas, et le menu d’alimentation.

Vous pouvez ajuster la taille de cette bulle flottante à partir du menu des paramètres d’accessibilité de votre téléphone ou la définir pour qu’elle s’estompe lorsqu’elle n’est pas utilisée, avec un curseur pour ajuster les niveaux de transparence.

Il y a peu de choses aussi ennuyeuses lors de la configuration d’un nouveau téléphone Android que les boîtes de dialogue constantes lorsque vous appuyez sur un lien, vous demandant avec quelle application vous souhaitez ouvrir le lien. Dans Android 12 DP3, Google s’attaque à ce problème avec un nouveau comportement de lien par défaut qui attribue à des applications particulières d’ouvrir automatiquement des «liens vérifiés» à partir de sites de confiance. Ce nouveau comportement remplace le paramètre «Ouvrir les liens pris en charge» de DP2. Bien que vous puissiez probablement ajouter vos propres liens vérifiés éventuellement, l’option est toujours grisée dans les paramètres pour le moment.

Compteur plus visible pour les notifications groupées

Le système de gestion des notifications d’Android 12 a vu un certain nombre de révisions dans les versions Developer Preview, et dans DP3, ils ont rendu le compteur des notifications groupées plus visible, maintenant intégré avec la flèche d’expansion dans le coin supérieur droit d’un groupe de notification et correspondant à la couleur d’accentuation de votre système.

Ce n’est pas une refonte particulièrement énorme, mais cela contribue certainement à améliorer la visibilité dans certaines situations. Dans DP2, le texte du compteur de notification était coloré en fonction de l’icône de l’application correspondante, qui manquait souvent de cohésion et de contraste avec le reste de l’interface utilisateur. C’est une belle étape subtile vers un look plus cohérent.