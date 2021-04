Android 12 DP 3: le dernier aperçu des développeurs est en ligne maintenant!

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Aujourd’hui, Google déploie Android 12 DP 3, l’aperçu final (prévu) avant la première version bêta officielle. obtenez cet aperçu sur votre appareil Pixel récent maintenant. Cependant, il n’est pas encore tout à fait prêt à être utilisé comme pilote quotidien.

Aujourd’hui, comme prévu, Google a annoncé le troisième aperçu pour les développeurs de la dernière version d’Android, connue sous le nom d’Android 12. Ce dernier aperçu apporte un tas de nouvelles fonctionnalités à Android 12 ainsi que les améliorations de stabilité habituelles que nous attendons à chaque nouvelle itération.

Si vous avez déjà Android 12 DP 2 sur votre téléphone Pixel, vous verrez éventuellement une notification OTA pour mettre à jour vers Android 12 DP 3. Si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez toujours cliquer ici pour mettre à jour manuellement.

Si vous n’avez pas encore Android 12 sur votre téléphone Pixel, nous avons des instructions sur la façon de l’installer. Cependant, même avec ce troisième aperçu, Android 12 n’est certainement pas prêt à être utilisé comme pilote quotidien. La première version bêta du logiciel sera lancée en mai – probablement pendant Google I / O 2021. Ce sera la première version «suffisamment stable» pour le grand public.

Quoi de neuf dans Android 12 DP 3?

Comme il s’agit de l’aperçu final attendu avant le lancement de la grande bêta le mois prochain, il n’y a que quelques nouvelles fonctionnalités ici. Certains d’entre eux sont assez excitants, mais Google retient probablement beaucoup des plus grandes révélations pour le lancement de la version bêta en mai.

Avec Android 12 DP 3, l’une des nouvelles fonctionnalités les plus importantes est un contrôle du retour haptique plus précis. Cela permettrait aux développeurs de mettre des réponses haptiques précises dans leurs applications à la fois pour les téléphones et pour les contrôleurs de jeu pris en charge. Cela permettrait une expérience de jeu plus immersive, un peu comme ce que Sony propose avec son contrôleur PlayStation 5 DualSense.

Ailleurs, ce nouvel aperçu introduit un écran de démarrage d’application standardisé. Dans Android aujourd’hui, certaines applications ont des écrans de démarrage et d’autres non. Ceux qui ont des écrans de démarrage pourraient être très différents des autres. Google veut normaliser cela, donc maintenant chaque application aura un écran de démarrage. Les développeurs peuvent personnaliser l’écran de différentes manières s’ils le souhaitent.

Enfin, une grande mise à jour concerne ici les liens Web. Sous Android 12 DP 3, l’ouverture d’un lien vous mènera directement à votre navigateur par défaut, quelle que soit la source de ce lien. Cela changerait le fonctionnement des liens dans les applications d’achat, par exemple. Cependant, les développeurs peuvent toujours programmer leurs liens de marque pour qu’ils s’ouvrent dans des applications spécifiques, mais ils devront programmer ce comportement eux-mêmes plutôt que de compter sur l’utilisateur pour prendre la décision.

Pour toutes les autres mises à jour d’Android 12 dans ce nouvel aperçu, cliquez ici. Restez à l’écoute car nous aurons des mises à jour sur les changements inopinés au fil de la journée.