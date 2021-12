Android 12 (édition Go) promet de rendre les téléphones d’entrée de gamme 30% plus rapides

Que souhaitez-vous savoir

Android 12 (édition Go) est désormais officiel. La dernière édition Go de Google promet une expérience plus rapide, plus intelligente et plus « conviviale » que les versions précédentes. Avec Android 12 (édition Go), Google a également annoncé que plus de 200 millions de personnes utilisent désormais Android (édition Go) sur leurs téléphones.

Près de deux mois après la sortie d’Android 12, Google a enfin annoncé la version allégée de son OS mobile conçue pour les appareils d’entrée de gamme. Android 12 (édition Go) apporte une tonne de mises à niveau aux appareils Android abordables, y compris des fonctionnalités améliorées pour les utilisateurs multilingues et des améliorations de la confidentialité.

La dernière édition Go promet d’offrir une expérience plus fluide et plus rapide que jamais. Google affirme que les applications sur les appareils fonctionnant sous Android 12 (édition Go) seront lancées jusqu’à 30 % plus rapidement par rapport aux meilleurs téléphones Android Go du marché aujourd’hui, ce qui signifie que les utilisateurs n’auront pas à attendre sur un écran vide lors du chargement des applications.

Pour prolonger la durée de vie de la batterie, Android 12 (édition Go) mettra automatiquement en veille prolongée toutes les applications qui n’ont pas été utilisées pendant de longues périodes. L’application Files Go a également reçu une mise à jour et permettra désormais aux utilisateurs de récupérer des fichiers dans les 30 jours.

Outre des améliorations plus rapides des performances et de la durée de vie de la batterie, Android 12 (édition Go) introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités intelligentes visant à améliorer l’expérience utilisateur. Par exemple, lors de la navigation vers l’écran des applications récentes, les utilisateurs se verront proposer des options pour traduire le contenu à l’écran dans leur langue ou écouter les actualités.

Une autre fonctionnalité intéressante d’Android 12 (édition Go) est la possibilité de partager des applications directement avec des appareils Android à proximité en utilisant Nearby Share et Google Play, permettant aux utilisateurs d’enregistrer des données. Le partage d’appareils est également plus facile que jamais sur Android 12 (édition Go). Google a rendu les profils disponibles directement sur l’écran de verrouillage, simplifiant considérablement l’expérience de l’utilisateur invité.

Google donne également aux utilisateurs plus de contrôle sur leur vie privée avec un nouveau tableau de bord de confidentialité, qui leur donnera un aperçu des applications qui accèdent aux données sensibles.

Il existe également un nouvel indicateur de confidentialité sur la barre d’état qui avertira les utilisateurs chaque fois qu’une application accède au microphone ou à l’appareil photo de leur téléphone. Avec des autorisations de localisation approximatives, les utilisateurs peuvent limiter les applications pour qu’elles ne voient que leur emplacement approximatif.

Google annonce que les premiers appareils Android 12 (édition Go) seront lancés au début de l’année prochaine.

