Android 12 enfin sorti de la version bêta, sera bientôt disponible pour les smartphones Google Pixel

Après des mois d’aperçus pour les développeurs et de versions bêta, Google a enfin lancé la version stable d’Android 12 pour le projet Android Open Source.

Les propriétaires de pixels qui n’ont pas participé au programme bêta auront bientôt accès à une refonte visuelle massive pour Android, avec le nouveau langage de conception Material You et un thème dynamique. Avec cela, les couleurs et les accents de votre système peuvent changer en fonction de votre fond d’écran pour un aspect plus cohérent à travers le système d’exploitation.

Ce nouveau thème Material You s’applique également aux applications, Google mettant à jour sa suite d’applications pour tirer parti du nouveau look. Les widgets ont également de nouveaux looks avec plus de formes et de designs.

Outre la refonte visuelle, la confidentialité est également au centre des préoccupations avec Android 12. La mise à jour inclut le nouveau tableau de bord de confidentialité qui vous montre les applications qui ont accès à certaines données telles que l’emplacement ou le micro, y compris lorsque ces périphériques sont utilisés. Il existe également de nouveaux indicateurs lorsque la caméra et le micro sont utilisés, et les utilisateurs ont désormais la possibilité de révoquer l’accès à l’un ou l’autre du système.

D’autres améliorations incluent des améliorations apportées aux jeux avec des fonctionnalités telles que “Jouer pendant le téléchargement”, de meilleures performances pour les notifications, de nouveaux outils de transcodage multimédia et de nombreux changements sous le capot.

Comme d’habitude, Android 12 sera d’abord déployé sur les appareils Google comme le Pixel 5a jusqu’au Pixel 3. Certains des meilleurs téléphones Android d’autres constructeurs comme Samsung, Xiaomi, OPPO et d’autres qui ont participé à la version bêta sont également devrait recevoir Android 12 relativement bientôt, bien que la disponibilité dépende en grande partie du fabricant.

Les propriétaires de pixels devraient recevoir une notification pour la mise à jour lorsqu’elle sera disponible dans les prochaines semaines, mais vous pouvez toujours vérifier manuellement en accédant à Paramètres > À propos du téléphone > Mises à jour du système. Cela vaut pour toute personne déjà sur la version bêta.

Google n’a pas annoncé de date précise pour le déploiement sur les appareils Pixel, mais il est probable que nous verrons le lancement d’Android 12 lorsque le Google Pixel 6 le fera. Google note qu’il aura plus à dire sur Android 12 lors de l’Android Dev Summit le 27 octobre.

