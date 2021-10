Android 12 est déployé sur les téléphones Pixel aujourd’hui

Eric Zeman / Autorité Android

TL;DR

Google déploie officiellement la version stable d’Android 12 pour les smartphones Pixel éligibles. Les téléphones Google Pixel 3 sont plus récents et peuvent télécharger la version complète d’Android 12 à partir d’aujourd’hui, le 19 octobre. Android 12 est une mise à jour majeure du système d’exploitation mobile de Google.

Après cinq aperçus pour les développeurs et huit versions bêta, Google a enfin publié la version stable d’Android 12 sur les smartphones Pixel éligibles. La mise à jour est déployée à partir d’aujourd’hui, le 19 octobre. Si vous possédez un Google Pixel 3 ou plus récent, rendez-vous sur Paramètres>Système>Mise à jour du système pour récupérer la mise à jour pour votre téléphone. Les téléphones éligibles incluent les Pixel 3, 3 XL, 3a, 3a XL, 4, 4 XL, 4a, 4a 5G, 5 et 5a. Bien sûr, c’est aussi la version d’Android qui se lance sur les Pixel 6 et 6 Pro.