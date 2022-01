Android 12 est désormais déployé sur davantage d’unités Samsung Galaxy Z Flip3 et Z Fold3 aux États-Unis

Samsung a reçu de nombreux éloges pour son approche des mises à jour depuis la fin de l’année dernière jusqu’à ce moment. Il a déployé Android 12 sur l’ensemble de sa gamme phare en seulement trois mois après la sortie officielle, battant des goûts de OnePlus au poing et battant ses précédents antécédents. Cela dit, nous savons que Samsung déploie ses mises à jour par étapes, certaines régions les obtenant plus tôt et d’autres devant attendre un certain temps. Cela a été vrai pour tous les produits phares mis à jour de Samsung, et les Galaxy Z Flip3 et Z Fold3 ne font pas exception, les utilisateurs américains (en particulier ceux utilisant des unités non-Verizon) devant attendre la mise à jour pendant tout ce temps. Maintenant, cependant, ils se joindront à l’amusement et auront un avant-goût d’Android 12.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Les utilisateurs de Samsung Galaxy Z Flip3 en Serbie et les utilisateurs de Galaxy Z Fold3 en Corée du Sud ont commencé à voir le One UI 4 basé sur Android 12 avec le correctif de sécurité de décembre au début du mois. La mise à jour s’est rapidement propagée à d’autres régions, y compris aux États-Unis, mais uniquement pour les unités Verizon, les autres modèles verrouillés par le transporteur et les unités déverrouillées n’obtenant pas le logiciel. Maintenant, Samsung apporte la mise à jour à ces unités (par SamMobile). Le Galaxy Z Flip3 a une version de firmware F711USQS2BUL7 pour les variantes verrouillées et F711U1UES2BUL7 pour les versions déverrouillées, tandis que le Z Fold3 a le numéro de version F926USQS1BUL7. Les versions les plus récentes du micrologiciel ont un chiffre plus élevé, il est donc possible que Samsung ait résolu certains problèmes par rapport aux précédents. Les mises à jour du système d’exploitation pour les deux téléphones sont également fournies avec le correctif de sécurité de décembre 2021, comme dans les versions précédentes.

Si vous utilisez l’un des appareils aux États-Unis, vous pouvez vous attendre à la mise à jour OTA dans les jours suivants. Il est possible de le vérifier manuellement en accédant à Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. Une fois installé, vous devriez pouvoir profiter des changements visuels apportés par Android 12 et One UI 4, tels qu’une conception d’interface utilisateur rafraîchie, un nouveau style de widget et, peut-être le plus intéressant, la palette de couleurs Material You ou Samsung. Il y a également une confidentialité et une sécurité améliorées et plus de fonctionnalités d’accessibilité.

Téléchargez les 457 fonds d’écran Google à partir des téléphones Pixel

Y compris les nouveaux fonds d’écran exclusifs du Pixel 6

Lire la suite

A propos de l’auteur

Haroun Adamu (42 articles publiés)



Haroun est devenu un passionné d’Android en 2014 et suit avidement l’industrie depuis lors. Actuellement étudiant en médecine, il est également rédacteur SEO pour les petites entreprises. Lorsque vous ne parcourez pas le net à la recherche des dernières nouvelles technologiques, vous le trouverez soit plongé dans ses manuels, soit en train de travailler sur Homeripped, son site Web de fitness.

Plus de Haroun Adamu