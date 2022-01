Android 12 est maintenant déployé sur les unités Samsung Galaxy Note20 déverrouillées aux États-Unis

Samsung a fait un blitz ces derniers temps pour obtenir son dernier logiciel sur autant d’appareils que possible, et nous venons de voir les produits phares Galaxy Note20 et Note20 Ultra prendre One UI 4 basé sur Android 12 à la fin de 2021. Nous avons d’abord entendu des rapports de il arrive en Suisse, et il a finalement commencé à frapper les États-Unis hier. Cependant, tout comme avec la version du firmware pour le Galaxy Z Flip3 et le Galaxy Z Fold3, seules les versions Verizon des téléphones Note voyaient initialement une mise à jour. Maintenant, Samsung a commencé à le rendre disponible pour encore plus d’utilisateurs, avec le logiciel disponible pour les unités Note20 et Note20 Ultra déverrouillées aux États-Unis.

La mise à jour One UI 4 basée sur Android 12 pour la série Galaxy Note20 arrive en tant que version de firmware N98xUSQS2EULF (par SamMobile). Il a été largement rapporté que la mise à jour OTA est déjà apparue pour les utilisateurs sur le réseau de Comcast, et ce n’est qu’une question de temps avant que nous la voyions ailleurs. Comme les autres mises à jour récentes de Samsung Android 12, celle-ci sera livrée avec le correctif de sécurité de décembre.

Vous devrez attendre un peu plus longtemps pour la mise à jour de janvier, mais avec le rythme de déploiement fulgurant de Samsung, nous doutons que ce soit le cas pour longtemps. Android 12 est la deuxième mise à jour majeure du système d’exploitation à venir sur les téléphones – les deux appareils sont livrés avec One UI 2.5 (basé sur Android 10) avant d’être mis à niveau vers Android 11 et One UI 3 fin 2020.

Si vous possédez un Galaxy Note20 ou un Galaxy Note20 Ultra et que vous êtes basé aux États-Unis, vous pouvez rechercher manuellement la nouvelle mise à jour en accédant à Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. L’installation de la mise à jour devrait vous donner accès à toutes les meilleures fonctionnalités d’Android 12 et One UI 4, y compris le thème Material You (avec les palettes de couleurs vives de Samsung), la prise en charge des packs d’icônes, des widgets nouveaux et améliorés, des applications de stock améliorées et une nouvelle option pour activer l’affichage permanent lorsque vous recevez une notification. Il y a aussi une confidentialité et une sécurité améliorées, plus de fonctionnalités d’accessibilité… vous connaissez maintenant l’exercice.

