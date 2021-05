Android 12 est officiel, il est livré avec un nouveau design très coloré | La technologie

Google a enfin montré officiellement le design qui nous attend dans Android 12, les changements sont épouvantables et l’esthétique se concentre sur la personnalisation des couleurs.

L’E / S Google d’aujourd’hui est toujours en cours, avant de lancer la version GSI d’Android 12 Beta et après cela, tout l’événement s’est poursuivi, au cours duquel des problèmes extrêmement techniques ont été discutés. Oui, cette citation était destinée aux développeurs et aux utilisateurs avancés, mais le reste d’entre nous voulions quelque chose de tangible et Google a répondu avec une vidéo dans laquelle il enseigne en profondeur la conception d’Android 12.

Le nouveau design Android est livré avec une esthétique complètement matérielle, les couleurs sont les protagonistes et l’interface a été repensée pour répondre aux changements de menu lors de la navigation. Cette interface s’appelle “Material You” et peut être l’une des meilleures mises à jour pour Android en termes de personnalisation à ce jour.

Le Material Design était le design que Google avait en tête dans les versions précédentes, mais aujourd’hui, il a évolué pour devenir Material You. Ce nouveau design a plus de personnalisation en termes d’interface, maintenant les couleurs peuvent être choisies et ainsi rendre chaque terminal unique à sa manière. Quant aux icônes, elles sont maintenant plus grandes et ont plus d’espace entre elles; tout cela rend le sentiment beaucoup plus harmonieux.

Un autre changement que nous trouvons au sein de la nouvelle interface est l’écran d’environnement Google, maintenant il aura beaucoup plus de widgets qui le rendront plus utile lorsqu’il s’agira d’être consulté et les transitions ont été lissées pour améliorer la sensation de fluidité. En outre, pour améliorer le défilement entre les menus, les gestes ont également été améliorés en ajoutant la possibilité de contrôler le terminal d’une seule main.

Les menus ont également subi des changements drastiques, en fait maintenant le geste de consulter les notifications fait qu’il y aura un panneau différent pour les actions récentes. Ce panneau mettra également en valeur la couleur que l’utilisateur a choisie pour la personnalisation. Les notifications ont été arrondies et maintenant les cartes sont un peu plus grandes.

Tous ces changements de conception sont livrés avec Android 12 et peuvent être testés à partir d’aujourd’hui à la fois sur les terminaux Google Pixel et sur les terminaux d’autres sociétés grâce au lancement de la version du système GSI. La version stable et finale d’Android 12 arrivera en octobre de cette année sur une grande variété de terminaux.