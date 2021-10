Android 12 est sorti, mais viendra-t-il sur votre téléphone ?

La sortie d’Android 12 est officiellement arrivée. Bien qu’il soit disponible sur le projet Android Open Source (AOSP), il fait enfin ses débuts officiels sur les smartphones avec la gamme Pixel. Le nouveau système d’exploitation est une énorme mise à niveau d’Android 11, y compris de nouvelles options de personnalisation et de confidentialité.

Aussi excitant que puisse être sa sortie, Android 12 n’est actuellement disponible que sur quelques téléphones sélectionnés. D’autres devraient recevoir la mise à jour du système d’exploitation plus tard cette année. Pour l’instant, voici tout ce que nous savons sur le déploiement d’Android 12, y compris les appareils sur lesquels il est disponible.

Version Android 12 sur les téléphones Google et Samsung

Android 12 fonctionnant sur les téléphones Google Pixel 6. Source de l’image : Google

Maintenant qu’Android 12 est officiellement sorti, il devrait faire son chemin vers plus de téléphones au cours des prochains mois. Comme toujours, Google donne la priorité à sa propre gamme de téléphones, à commencer par les appareils Pixel récents.

À partir du 19 octobre, Android 12 est devenu officiellement disponible au téléchargement sur les Pixel 3, Pixel 3A, Pixel 4, Pixel 4A (5G), ainsi que Pixel 5 et Pixel 5A. Les prochains Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro seront également lancés avec Android 12 déjà installé. Vous pouvez télécharger la mise à jour pour les derniers appareils Pixel en vous rendant dans les paramètres de votre système et en recherchant les mises à jour.

En ce qui concerne les autres smartphones Android, la disponibilité sur la version Android 12 est un peu inégale. Les téléphones Samsung devraient recevoir la mise à jour plus tard cette année. Cependant, aucune nouvelle officielle n’a été partagée pour le moment. Nous savons qu’Android 11 est sorti en décembre 2020, il est donc possible que nous voyions une fenêtre de publication similaire pour la prochaine mise à jour.

Samsung a tendance à ne mettre à jour que ses téléphones sortis au cours des deux dernières années. En tant que tel, Android 12 devrait frapper les téléphones Galaxy les plus récents, ainsi que les appareils de l’année dernière. Samsung n’a pas encore partagé de liste officielle des appareils pris en charge.

Android 12 sur d’autres téléphones

Nouveaux widgets météo et horloge dans Android 12. Source de l’image : Google

Les smartphones de Google et Samsung sont peut-être parmi les plus remarquables pour obtenir Android 12. Mais la liste des appareils pris en charge ne s’arrête pas là. Les combinés de fabricants haut de gamme comme Motorola, Nokia, OnePlus, Oppo, Realme, Xiaomi, Sony, Vivo et Asus recevront également la mise à jour. Certains de ces appareils, comme l’Oppo Find X3 Pro et le OnePlus 9 Pro, proposent déjà la version bêta d’Android 12 en téléchargement. Il est possible qu’ils voient des versions complètes avant la fin de l’année.

À l’heure actuelle, la liste des appareils pris en charge est très petite, mais nous prévoyons qu’elle s’étendra au cours des prochains mois et jusqu’en 2022. Vous pouvez suivre les dernières mises à jour de votre appareil dans les paramètres système. Assurez-vous de garder un œil sur les versions de mise à jour Android 12 sur votre smartphone quotidien.