Android 12 et ‘Live Space’ pourraient surcharger le widget At a Glance

Le widget At a Glance est activé par défaut chaque fois que vous utilisez Pixel Launcher, mais il pourrait bientôt voir des mises à niveau majeures. L’équipe de 9to5Google a découvert une nouvelle fonctionnalité appelée “Live Space”, qui permet un certain nombre de fonctionnalités pour le widget At a Glance. Actuellement, le widget vous montrera l’heure, les événements du calendrier à venir, la météo, les rappels à venir et toutes les alertes si vous utilisez un profil professionnel.

Mais avec Live Space, ces notifications sont prises d’un cran ou deux. D’une part, l’intégration avec Google Assistant est bien meilleure, car Live Space peut être personnalisé en fonction de différents paramètres activés. Ceux-ci incluent l’affichage des plans de voyage, des rappels de trajet avec les heures d’arrivée estimées, et même des listes de courses ou des récompenses Google Pay lorsque vous entrez dans un magasin spécifique.

Selon les captures d’écran obtenues, différentes sections sont disponibles après l’activation de Live Space pour Google Assistant.

Personnaliser Domicile et travail : pour les informations sur les trajets domicile-travail Emplacement : afficher le contenu pertinent en fonction de votre emplacement Météo par défaut : afficher les mises à jour météo pour ce lieu si vos données de localisation actuelles ne sont pas disponibles Contenu sensible sur l’écran de verrouillage Moments proactifs Météo : informations météo actuelles À venir : événements du calendrier et rappels Voyage : vols Dans un magasin : listes de courses et cartes de récompenses Google Pay lorsque vous êtes dans les magasins pris en charge Trajet et heure de départ : rappels, heures d’arrivée estimées et informations sur le trafic Alertes : graves alertes météo Profil professionnel : événements du calendrier et rappels du profil professionnel

Curieusement, sous “Moments proactifs”, il y a une icône de casque avec une bascule à côté, mais il n’y a pas de description. Peut-être que cela pourrait être un moyen d’activer ou de désactiver la fonction Now Playing de Google, ou cela pourrait être tout autre chose.

Ces nouvelles fonctionnalités ont été découvertes dans la dernière version bêta de l’application Google, qui porte le numéro de version 12.23. Malheureusement, il n’est pas encore disponible pour tout le monde, même si vous utilisez déjà Android 12 Beta 2 avec la dernière mise à jour de l’application Google sur votre appareil Google Pixel compatible.

Parallèlement à tous les jolis changements et fonctionnalités de conception de Material You pour une utilisation à une main à venir sur Android 12, Google s’efforce d’améliorer l’expérience des widgets. Cela est un peu surprenant compte tenu de l’historique de Google avec les widgets et ne les met pratiquement jamais à jour.

À première vue, Live Space semble prêt à fonctionner, et il est probable que nous attendions simplement que Google « actionne le commutateur » sur la fonctionnalité.