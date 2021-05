Android 12 forcera les applications à utiliser le même menu de partage | La technologie

Google souhaite que toutes les applications utilisent le même menu lors du partage de contenu et l’arrivée d’Android 12 va forcer l’utilisation d’un seul menu.

Beaucoup attendent l’arrivée d’Android 12 comme de l’eau en mai, chez Google I / O la nouvelle version du système d’exploitation mobile a montré un design axé sur la couleur et avec des options infinies de personnalisation. Mais au fil des jours et les utilisateurs dévident cette version d’Android, des petits détails commencent à apparaître qui ne laissent pas un bon goût dans la bouche.

Le dernier détail qui vient d’être révélé est que Google forcera les applications à utiliser le même menu de partage. Le nom de ce menu ne vous semble peut-être pas très familier, mais nous l’utilisons tous les jours. C’est le menu qui s’ouvre lorsque nous sommes, par exemple, dans Google Chrome et que nous sommes sur le point d’envoyer le lien d’une page Web à un contact, soit par WhatsApp, Telegram ou Twitter.

Ce menu est celui qui nous montre les options avec lesquelles nous pouvons jouer pour envoyer ce lien et ce n’est pas le même dans toutes les applications. Certaines de ces applications sont plus laxistes et disposent d’un menu qui permet la personnalisation ou qui est ordonné en fonction de la fréquence d’utilisation des applications. Alors que d’autres ont toujours un nombre fixe d’applications fixes dans les premières positions.

La vérité est que cette décision de Google a poussé les développeurs d’applications qui personnalisent ce menu à abandonner leurs projets pour adapter les applications à Android 12. C’est quelque chose qui limitera la personnalisation que l’utilisateur a sur le système d’exploitation et qui peut ne pas bien fonctionner, car être forcé d’utiliser le même menu ne finit pas par être l’option optimale pour les utilisateurs.

Tout cela pourrait changer lors du lancement officiel d’Android 12, mais en attendant, les utilisateurs doivent s’habituer à l’idée des éventuelles limitations qui seront trouvées une fois la nouvelle version du système d’exploitation mobile de Google lancée.