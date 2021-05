Android 12 mettra fin aux menus de partage tiers

L’un des principaux atouts d’Android 12 est le nouveau langage de conception Material You, qui apporte des changements majeurs à presque tous les composants clés de l’interface utilisateur. Android 12 introduira également un changement majeur dans la façon dont les utilisateurs partagent des liens et des photos, selon un rapport de XDA Developers.

Sur Android 11, Google permet aux applications tierces et aux OEM de personnaliser entièrement la feuille de partage Android, raison pour laquelle la boîte de dialogue de partage diffère d’une application à l’autre. Il est même possible de contourner complètement la feuille de partage Android officielle en définissant une application comme Sharedr comme feuille de partage par défaut. En plus de fournir une expérience plus cohérente, Sharedr se débarrasse également de Direct Share pour vous aider à accéder plus rapidement à Sharesheet sur les meilleurs téléphones Android bon marché.

Le développeur de Sharedr a récemment déposé un rapport sur le site Web de suivi des bogues AOSP après avoir constaté qu’Android 12 n’affiche plus d’invite pour choisir entre Sharedr et le menu de partage du système. En réponse au problème, l’équipe produit et d’ingénierie de Google a déclaré au développeur :

Nous n’avions jamais eu l’intention d’autoriser les applications à remplacer la boîte de dialogue de partage, cette intention est que les applications lancent la boîte de dialogue de partage. Être capable de remplacer la boîte de dialogue de partage devient également de plus en plus impossible – vous ne pouvez pas implémenter la partie de partage direct de l’interface utilisateur, ni les onglets de profil personnel vs professionnel dans R, etc. applications à remplacer.

Cela signifie que les utilisateurs ne pourront pas définir Sharedr ou toute autre application similaire comme feuille de partage par défaut après la mise à jour vers Android 12. La liste de Sharedr sur le Google Play Store a également été mise à jour pour avertir les utilisateurs qu’elle cessera de fonctionner sur Android 12.

