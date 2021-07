Android 12 ne permettra pas de changer la police et les icônes | La technologie

La personnalisation dans Android est un enjeu important et la nouvelle version du système d’exploitation vient de supprimer des options qui étaient dans Android depuis assez longtemps pour être essentielles.

Android 12 n’a pas encore été lancé de manière stable sur le marché, les utilisateurs les plus aventureux testent les versions bêta et profitent à l’avance des dernières nouvelles du système d’exploitation mobile de Google. Mais tout n’est pas rose, ces derniers jours, des plaintes ont commencé à surgir à propos de cette version d’Android et elles ont toutes à voir avec la personnalisation.

Google aurait décidé de supprimer les options de personnalisation destinées à modifier la forme et la couleur des icônes, ainsi que la police des terminaux. Cette décision n’a pas été appréciée par les utilisateurs qui, habitués à un large niveau de personnalisation dans Android, ont décidé d’exprimer leurs plaintes à la société verte Android.

Ceux de Mountain View s’excusent avec la nouvelle option de personnalisation qui arrivera dans Android 12 et qui s’appelle Material You. En intégrant ce nouveau mode de personnalisation dans les terminaux Android, l’ancien système serait supprimé, mais cela peut poser problème car la perte de la possibilité de changer les icônes et les polices c’est quelque chose que les utilisateurs d’Android ne sont pas prêts à supporter.

De plus, Material You reste un mystère pour de nombreux utilisateurs. Le potentiel de ce système de personnalisation n’a pas encore été vu chez les utilisateurs réels et dans des terminaux autres que ceux développés par Google lui-même. Ce que l’on sait de Material You, c’est qu’il s’agira d’un système capable d’adapter les couleurs du terminal en fonction du fond que nous portons.

Pour le moment, tout est critique envers cette mesure de Google, nous devrons attendre de connaître les détails spécifiques et les possibilités de Material You. Le lancement d’Android 12 est officiellement prévu pour l’automne de cette année, les premiers terminaux à recevoir cette version seront les Google Pixel.