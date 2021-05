Android 12 obligera à utiliser le menu “partager” officiel

31/05/2021 à 12:28 CEST

Souvent, lorsque nous ouvrons une photo ou un lien à partager, le même écran de partage n’est pas toujours affiché. Cela se produit parce que Android permet aux développeurs de personnaliser ce qu’on appelle une « feuille de partage » créant un certain sentiment d’incohérence entre les différentes applications. Pour une expérience plus cohérente, vous pouvez actuellement utiliser des applications telles que Sharedr qui forcent la sortie de la “feuille de partage” par défaut. Cependant, Android prévoit de changer ce comportement dans Android 12.

Ainsi, Google a expliqué qu’il bloquera les applications tierces qui remplacent sa propre boîte de dialogue de partage et que, par conséquent, ces applications devront être mises à jour ou cesser d’exister.

“Nous n’avons vraiment jamais voulu permettre aux applications de remplacer la boîte de dialogue de partage”, a expliqué Google aux développeurs XDA. “Permettre à ce dialogue d’être remplacé est aussi devenu quelque chose plus dur à chaque fois par le personnel de l’interface utilisateur, nous allons donc finalement empêcher les applications de le faire. “

On ne sait pas comment Google va procéder ni combien de temps il faudra pour mener à bien ces réformes, mais il est clair qu’elles interviendront le plus tôt possible avec l’arrivée d’Android 12.