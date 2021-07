Android 12 obtient près de 1 000 nouveaux designs d’emoji et une meilleure tarte

Que souhaitez-vous savoir

Google met à jour près de 1 000 emoji pour Android 12. De nombreux emoji reçoivent des designs mis à jour, dont certains changeront en fonction du thème de votre appareil. Les applications Google telles que Gmail seront également compatibles avec les emoji mis à jour.

La Journée mondiale des emoji est le 17 juillet, et comme les nouveaux emoji n’arriveront pas avant cet automne, Google célèbre en mettant à jour près de 1 000 emoji avec de nouveaux looks pour Android 12.

Dans l’ensemble, les conceptions mises à jour donnent à la collection d’emoji un aspect plus net, mais de nombreux changements visent également à rendre les emoji plus universels et accessibles. Google met en évidence l’emoji de la tarte à titre d’exemple, en disant qu'”auparavant, cela ressemblait à une tarte à la citrouille américaine très spécifique (une préférée de la famille !). Maintenant, c’est quelque chose que tout le monde reconnaît”.

Source : Google

Google souligne également comment certains des changements rendent les emoji un peu plus intentionnels. L’emoji bikini ne ressemblera plus à un corps invisible qui le porte, et l’emoji masque facial a maintenant les yeux ouverts, un changement approprié alors que de plus en plus de personnes reçoivent des vaccins et que les pays recommencent à s’ouvrir.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

En parlant d’intention, Google s’est assuré de rendre plus appétissants les emoji alimentaires. Certains des emoji comporteront également des changements subtils en fonction de l’utilisation d’un thème clair ou sombre par l’appareil.

Google dit que ces emoji mis à jour arriveront sur Android 12 lors de sa sortie cet automne et que les applications prenant en charge Appcompat auront accès aux nouvelles conceptions sans avoir besoin de nouveau code.

Les emoji seront également disponibles sur les services de Google, y compris Gmail et Chat, dès ce mois-ci. De cette façon, les utilisateurs n’auront pas à s’inquiéter des emoji cassés lors de leur insertion dans un message. Les meilleurs Chromebooks devraient également recevoir un “nouveau sélecteur d’emoji brillant” ce mois-ci, tandis que YouTube recevra le nouvel emoji plus tard cette année.

Android pur

Google Pixel 5

Tout Google, tout le temps

Le Pixel 5 est le meilleur smartphone de Google, grâce à sa construction purement Android. Cela signifie qu’il est livré avec toutes les applications Google d’origine comme Gboard, qui vous permettent de créer de nouveaux mashups emoji amusants.

Avez-vous écouté le podcast Android Central de cette semaine ?

Chaque semaine, Android Central Podcast vous propose les dernières nouvelles technologiques, des analyses et des prises de vue à chaud, avec des co-hôtes familiers et des invités spéciaux.

Abonnez-vous dans Pocket Casts : Audio Abonnez-vous à Spotify : Audio Abonnez-vous à iTunes : Audio

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.