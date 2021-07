Android 12 obtient un grand coup de pouce pour les jeux mobiles, vous permettra de jouer pendant qu’un jeu se télécharge

Google introduit plusieurs nouveaux changements dans l’expérience de jeu sur les meilleurs téléphones Android, ce qui permettra aux joueurs mobiles de se lancer plus rapidement dans de nouveaux jeux et d’optimiser les performances. Ces nouvelles modifications seront disponibles pour les appareils fonctionnant sous Android 12 lorsque la mise à jour sera lancée plus tard cette année.

Le plus gros ajout à l’expérience de jeu Android est “Play as You Download”, qui permettra aux joueurs de découvrir de nouveaux jeux pendant qu’ils téléchargent encore. La fonctionnalité est similaire à de nombreux jeux PS5 qui offrent le même accès rapide au jeu, téléchargeant les actifs les plus importants pour faire entrer le joueur dans le jeu tandis que tout le reste continue de se télécharger en arrière-plan.

Android propose déjà des applications instantanées, qui permettent aux utilisateurs d’utiliser des applications ou de jouer à des jeux sans nécessiter d’installation, mais cette fonctionnalité est destinée aux applications plus petites. “Play as You Download” est destiné aux jeux plus volumineux, et cette fonctionnalité aidera à réduire le temps d’attente des joueurs, d’autant plus que bon nombre des meilleurs jeux Android peuvent atteindre 400 Mo ou plus.

Les joueurs pourront également améliorer leur expérience de jeu avec un nouveau tableau de bord de jeu à venir sur Android 12. Il fournira aux utilisateurs un accès rapide à des fonctions utiles pendant le jeu, comme l’enregistrement d’écran et les captures d’écran. Cette fonctionnalité est déjà présente sur de nombreux téléphones Android mais sera désormais intégrée à Android 12, ce qui signifie que nous pourrions voir le tableau de bord du jeu arriver sur les smartphones Pixel.

Les développeurs peuvent également tirer parti des nouvelles API de mode de jeu qui aideront à optimiser les applications pour les besoins du joueur. Cela signifie que le jeu peut fonctionner plus efficacement lorsque le téléphone est en mode d’économie de batterie, par exemple, tout en améliorant la résolution et la fréquence d’images lors de la lecture en mode performance. Cela peut être particulièrement utile pour les joueurs sur de longs trajets qui souhaitent économiser la batterie sans perturber le jeu.

Google lance le kit de développement de jeux Android pour fournir aux développeurs les outils dont ils ont besoin pour mieux créer et déployer leurs jeux.

Play Asset Delivery aidera à compresser davantage les tailles de téléchargement avec une meilleure compression de texture, les campagnes d’applications peuvent aider les développeurs à susciter l’enthousiasme pour les versions à venir et à encourager la préinscription, et la nouvelle API Play Integrity permettra aux développeurs de lutter contre diverses formes d’abus telles que la triche.

La nouvelle poussée de Google pour les jeux Android a été évoquée dans les versions antérieures d’Android 12, et les dernières annonces renforcent la poussée de la société pour une meilleure expérience de jeu sur ses appareils. Google a récemment lancé Stadia sur Chromecast avec Google TV et Unity a annoncé la prise en charge de Chrome OS dans son environnement de développement Android afin de mieux optimiser les jeux sur les meilleurs Chromebooks.

Les développeurs intéressés par ces nouveaux outils sont encouragés à consulter le kit de développement de jeux Android et à exprimer leur intérêt pour la version bêta de Play as You Download.

