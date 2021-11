Android 12 plante pendant le jeu ? C’est peut-être votre fond d’écran.

Eric Zeman / Autorité Android

TL;DR

Un bug de plantage d’Android 12 a été découvert. Le bug provient des changements automatiques de fond d’écran et du thème Material You. Google est au courant du bogue et travaille apparemment sur un correctif.

L’un des principaux nouveaux éléments d’Android 12 est le moteur de thèmes Material You. En utilisant votre fond d’écran comme guide, Android changera automatiquement les accents de couleur dans tout votre système pour créer une expérience visuelle cohérente.

Lorsque vous combinez cela avec un fond d’écran à changement automatique, vous obtenez une vue vraiment cool (et très colorée) d’Android. Malheureusement, un nouveau bug de plantage d’Android 12 cause des problèmes à gauche et à droite, et il semble provenir directement de ces fonctionnalités Material You.

La bonne nouvelle est que vous devez vous adapter à un ensemble de circonstances très spécifiques pour voir Android 12 planter sous vos yeux. Tout d’abord, vous devez avoir un téléphone Pixel avec Android 12 installé, car le moteur de thème Material You est toujours une exclusivité Pixel. Ensuite, vous devez avoir un système actif qui modifie automatiquement le fond d’écran de votre téléphone. Cela pourrait être celui qui vient avec votre téléphone ou une application tierce. Enfin, vous devez lancer un jeu Android. Avec tous ces facteurs en jeu, votre jeu plantera continuellement à chaque fois que le fond d’écran change en arrière-plan.

De toute évidence, il s’agit d’un ensemble de circonstances très spécifiques. Cependant, à mesure qu’Android 12 devient plus répandu et que Material You fait son chemin vers plus de téléphones, ce bug de plantage d’Android 12 pourrait être un énorme problème. Heureusement, le bug tracker montre que Google est conscient du problème et travaille sur une solution.

En attendant, si vous rencontrez ce problème, la seule solution consiste à désactiver le changement de fond d’écran pendant que vous jouez. C’est gênant mais mieux que des plantages réguliers.