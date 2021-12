Android 12 pour Android TV et Google TV est désormais officiel : toutes ses nouveautés et améliorations | La technologie

Ce sont toutes les nouveautés qui viennent, à la fois dans les fonctions et dans la conception, du nouvel Android TV 12, et il y a des changements substantiels.

Android 12 a été l’un des principaux lancements en ce qui concerne les systèmes d’exploitation cette année, et comme d’habitude, il a fait ses débuts sur les téléphones Pixel et la série Galaxy S21 de Samsung, atteignant plus de smartphones dans les semaines à venir et aussi vers d’autres technologies appareils tels que les téléviseurs.

Et c’est que le canon final a également été tiré pour l’arrivée d’Android TV 12 sur les appareils avec Android TV et Google TV, bien qu’à l’heure actuelle uniquement pour les développeurs.

Et c’est que maintenant Google vient de sortir qui est le Version finale pour les développeurs Android TV 12 Ainsi, bien que vous ne puissiez toujours pas le télécharger sur votre appareil de transmission Google TV ou Android TV, vous pouvez l’essayer tant que vous adhérez au programme de développement et pour cela, vous aurez besoin d’un appareil appelé ADT-3.

La version finale qui peut être téléchargée par tous les utilisateurs de Chromecast avec Google TV et d’autres appareils Android TV compatibles devrait sortir début 2022.

Google commente qu’« avec la sortie officielle d’Android 12, nous rendons également le dernier lancement de la plate-forme disponible pour la télévision. Profitez de cette occasion pour commencer à créer et à tester vos applications pour qu’elles soient compatibles avec la dernière version Android de la nouvelle expérience Google TV. «

Il y a beaucoup de nouveautés avec le lancement d’Android TV 12, non seulement en termes de changement de design, mais aussi de fonctionnalités.

D’une part, il offre une Interface utilisateur repensée avec prise en charge du rendu de l’interface utilisateur 4K, également changement dynamique du taux de rafraîchissement, flou d’arrière-plan, prise en charge améliorée des formats HDR, formats de son surround, microphones de style Android 12 et également des indicateurs de caméra pour la confidentialité.

Concrètement, le changelog de cette version pour les développeurs d’Android TV 12 est le suivant, via XDA :

Médias

Évitez les mouvements de bougé pendant la lecture en modifiant le taux de rafraîchissement Précision API certifiée pour les modes d’affichage, les formats HDR et les formats de son surround

Interface utilisateur

Flou d’arrière-plan à l’aide de RenderEffect et prise en charge de l’interface utilisateur WindowManager 4K Paramètres d’accessibilité pour les tailles de police

Confidentialité et sécurité

Indicateurs de caméra et de microphone Bascule entre la caméra et le microphone Certification de l’appareil via l’API Android KeyStore

HDMI et tuner

Prise en charge de HDMI CEC 2.0 Tuner HAL 1.1 avec prise en charge DTMB et améliorations des performances Meilleur modèle de protection avec Tuner Service

Comme vous pouvez le voir, ce sont des nouveautés très intéressantes pour faire un pas en avant en termes de fonctionnalités mais aussi de sécurité.