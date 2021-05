Android 12 pour donner un coup de pouce aux magasins d’applications alternatifs avec de nouvelles fonctionnalités

Crédit: Andy Walker / Autorité Android

Android 12 devrait être plus convivial pour ceux qui utilisent des magasins d’applications et des installateurs tiers.Un nouvel ensemble de critères, découvert dans les notes des développeurs d’Android 12, permettra aux magasins d’applications d’installer ou de mettre à jour des applications sans intervention de l’utilisateur.

Android permet aux utilisateurs d’installer des applications à partir de magasins d’applications alternatifs, mais cela n’a jamais rendu le processus facile. De par sa conception, Google Play Store a été la base pour ceux qui installent de nouvelles applications ou recherchent des mises à jour. Mais cela pourrait changer dans Android 12.

Selon la documentation des développeurs découverte par XDA-Developers, Android 12 rendra l’installation des applications un peu plus transparente.

Dans certaines conditions, les magasins d’applications alternatifs n’auront pas besoin d’interaction manuelle de l’utilisateur pour installer ou mettre à jour des applications sur Android 12. Actuellement, la mise à jour d’une application à partir d’une source au-delà du Play Store nécessite d’abord que les utilisateurs confirment l’action. Le nouveau système signifie que l’installation d’applications à partir de sources alternatives sur Android 12 devrait ressembler au Play Store.

Ce que Google exige des boutiques d’applications alternatives

La fonctionnalité peut apparaître comme une faille de sécurité assez importante sur Android 12. Mais Google a défini un ensemble strict de conditions requises pour que les magasins d’applications utilisent le système. Pour commencer, les magasins devront opter pour ce comportement et cibler Android 10 ou plus récent. La fonctionnalité ne sera disponible que si une autre boutique d’applications se met à jour ou met à jour une application qu’elle a initialement installée. L’autorisation UPDATE_PACKAGES_WITHOUT_USER_ACTION devra également être détenue par le magasin.

C’est une bonne nouvelle pour les développeurs qui publient sur des magasins d’applications alternatifs et pour les utilisateurs. La fonctionnalité devrait faciliter l’installation et la mise à jour des jeux avec des lanceurs tiers dédiés ou des référentiels d’applications hébergeant des applications non hébergées sur le Play Store.

Que pensez-vous du changement? Utilisez-vous une boutique d’applications tierce sur votre téléphone? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous de voter dans notre sondage ci-dessus.