Android 12 pourrait avoir gâché une mise à niveau majeure de la conception du Pixel 6 – .

Le premier aperçu du développeur Android 12 a laissé entendre que les prochains appareils Pixel de Google pourraient prendre en charge deux méthodes de déverrouillage: le déverrouillage du visage et les capteurs d’empreintes digitales. Les modèles Pixel actuels ont soit un capteur d’empreintes digitales, soit un déverrouillage du visage 3D, mais pas les deux. Google a utilisé sa propre alternative Face ID pour le Pixel 4, mais est revenu à la numérisation d’empreintes digitales l’année dernière. Le Pixel 5 est un téléphone de milieu de gamme qui présente un meilleur design maintenant que le déverrouillage du visage 3D et les composants radar ont été supprimés du haut, mais le combiné offre également une régression de conception que nous avons été surpris de voir sur un téléphone en 2020: A capteur d’empreintes digitales orienté vers l’arrière.

Une découverte dans la deuxième version d’Android 12 Developer Preview indique que Google pourrait être prêt à «résoudre» le problème de conception du capteur d’empreintes digitales en optant pour la solution déjà adoptée par presque tout le monde dans l’entreprise.

Analyse de la nouvelle version d’Android 12, développeur kdrag0n a trouvé des indices dans le code qui indiquent que Google pourrait envisager d’ajouter un capteur d’empreintes digitales sous-écran aux téléphones Pixel, peut-être même dès le Pixel 6 de cette année.

Le matériel Pixel sert toujours de vaisseau pour le système d’exploitation Android de Google. Les téléphones Pixel sont les premiers à obtenir la nouvelle version du système d’exploitation mobile lors de son lancement, et Google ne peut pas se permettre de vider la gamme Pixel. C’est pourquoi le code Android taquine souvent les nouvelles fonctionnalités créées explicitement pour le matériel Pixel. Dans le même temps, Google pourrait simplement améliorer l’écosystème Android global en ajoutant une prise en charge native des capteurs d’empreintes digitales intégrés à l’écran.

Pourtant, développeurs xda détaille deux particularités qui indiquent que Google pourrait préparer cette mise à niveau biométrique particulière pour un téléphone Pixel qui pourrait bientôt être lancé.

Tout d’abord, le code que kdrag0n a trouvé détaille les nouvelles classes dans le SystemUIGoogle app. L’un d’eux s’appelle UdfpsControllerGoogle, avec «Udfps» faisant référence au «scanner d’empreintes digitales sous l’écran». La première version du développeur Android 12 contenait également des classes d’empreintes digitales sous-affichées, mais rien ne prouvait qu’elles étaient liées à un futur appareil Pixel. Au mieux, ils ont indiqué que Google ajouterait enfin la prise en charge de ces capteurs à AOSP. D’autres utilisateurs d’Android les utilisent depuis des années, mais Android manquait toujours de prise en charge native des capteurs de sous-affichage.

Mais les classes Udfps sont désormais incluses dans com.google.android.systemui plutôt que com.android.systemui. Il s’agit de la première preuve indiquant qu’un futur téléphone Pixel comportera un capteur d’empreintes digitales sous l’écran.

Tous les autres produits phares d’Android prennent en charge les capteurs d’empreintes digitales intégrés, le Galaxy S21 Ultra étant le premier à basculer le dernier capteur de Qualcomm. Il serait logique que Google l’adopte, d’autant plus que le capteur orienté vers l’arrière n’est pas idéal. Sans oublier qu’un capteur d’empreintes digitales arrière aurait l’air encore plus stupide sur un Pixel pliable.

Le deuxième indice selon lequel Google pourrait abandonner les capteurs d’empreintes digitales traditionnels provient d’une fonctionnalité différente trouvée dans Android 12. Xda explique que Google introduira un nouveau geste «glisser pour les notifications» dans Android 12, remplaçant le geste «glisser pour les notifications» actuellement disponible sur les téléphones Pixel par un capteur d’empreintes digitales à l’arrière. La fonctionnalité ne fonctionne pas avec les capteurs d’empreintes digitales placés sous l’écran, mais si Google tue les capteurs d’empreintes digitales traditionnels, il doit également remplacer une fonctionnalité que de nombreuses personnes utiliseront.

Malgré ces deux découvertes distinctes, ce n’est que spéculation. On ne sait pas si Google introduira effectivement un Pixel 6 avec un capteur d’empreintes digitales sous l’écran cette année. Mais si l’histoire nous a appris quelque chose, c’est que Google ne peut pas garder un secret. Nous devrions voir la conception finale du Pixel le plus tôt possible.

