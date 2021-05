Android 12 pourrait enfin résoudre un problème de sauvegarde Google Photos sur certains téléphones

Google Photos mettra bientôt fin à son option de sauvegarde gratuite et illimitée pour vos images de haute qualité. Étant donné que vous ne disposerez que de 15 Go de stockage gratuit à partir de juin, vous ne voudrez probablement pas le remplir avec des fichiers indésirables tels que des captures d’écran. C’est exactement ce que font les téléphones Android de Samsung, Xiaomi, Oppo et Realme. Ils stockent vos captures d’écran dans le dossier DCIM de la mémoire interne de votre téléphone.Ainsi, lorsque des services tels que Google Photos, Dropbox ou d’autres sauvegardent des images sur votre téléphone, les captures d’écran sont également récupérées. Cela pourrait enfin changer avec Android 12.

Idéalement, les captures d’écran que vous prenez doivent se trouver dans le sous-dossier Captures d’écran du dossier Images de votre téléphone. Cependant, Samsung et les autres OEM susmentionnés stockent toujours des captures d’écran dans le répertoire DCIM qui est destiné aux photos et vidéos que vous avez enregistrées.

Selon les développeurs XDA, Google pourrait restreindre l’enregistrement des captures d’écran dans le dossier DCIM sur Android 12. Une source a déclaré à la publication que Google avait proposé une révision de son document de définition de compatibilité (CDD). Il définit les conditions qu’un appareil doit remplir pour être expédié avec les applications Google. Les changements, qui ne sont pas encore gravés dans la pierre, proposent que les captures d’écran et les enregistrements d’écran ne doivent pas être stockés dans DCIM, Images, Vidéos ou dans un répertoire personnalisé. Au lieu de cela, ils doivent résider dans le dossier Screenshots dédié.

Si la révision entre en vigueur, cela rendrait les sauvegardes de captures d’écran sur Google Photos plus prévisibles et donnerait aux utilisateurs plus de contrôle sur leur suppression d’un seul endroit au lieu de rechercher des captures d’écran à supprimer dans le dossier DCIM avant de sauvegarder les images. Cependant, il n’est pas certain que Google appliquera ces modifications suggérées dans la version finale d’Android 12. La société pourrait très bien abandonner l’exigence comme elle l’a fait pour les partitions A / B virtuelles sur Android 11.

