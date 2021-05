Android 12 pourrait inclure de gros changements dans les notifications et les widgets

18/05/2021 à 14:34 CEST

Ce n’est un secret pour personne que Google parlera d’Android 12 lors de sa conférence annuelle, baptisée I / O 2021 cette année. il n’était pas clair à quoi s’attendre de cet événement virtuel. Maintenant, on a plus parlé de ce que nous allons trouver, et ce n’est peut-être pas juste un amélioration visuelle du système d’exploitation, mais cela apportera des changements fonctionnels. Le plus remarquable est qu’Android 12 va réinventer les notifications en les regroupant et en vous disant sur l’écran de verrouillage “ce que vous avez manqué”.

De plus, vous verrez de nouveaux widgets et boutons qui seront vraiment attrayants. Ainsi que de nouvelles options pour options météorologiques. La présentation pourrait également fournir plus de questions sur les nouveaux visuels rafraîchissants d’Android 12. En haut de la page Coins arrondis pour un look plus fluide avec beaucoup de transitions et d’effets. Google pourrait se concentrer sur l’amélioration de la propreté.

Il n’y a aucune garantie que nous verrons cela pendant le flux Google I / O. Cependant, il semble que nous le verrons en conjonction avec le Fuite acclamée de Google Pixel 6.