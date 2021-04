Android 12 pourrait venir avec cette fonctionnalité iPhone peu encombrante

Les utilisateurs de smartphones téléchargent souvent beaucoup d’applications, beaucoup trop pour être utilisées par un seul utilisateur. Et la recherche indique que nous n’en utilisons pas vraiment autant. En effet, il existe des applications ponctuelles pour les événements, des applications pour les magasins locaux qui ne sont utilisées que dans les magasins, des applications bancaires qui s’utilisent lorsqu’une gestion discrète est nécessaire, des applications qui ne doivent être exécutées qu’au cas par cas (personne ne choisit pour zoomer sur leur téléphone je vous le promets), et ainsi de suite. Statista note même que 25% des applications ne sont ouvertes qu’une seule fois. Pourtant, ces applications peuvent rester installées sur nos téléphones, avoir accès à nos données lorsqu’elles ne sont pas nécessaires, et même occuper de l’espace avec des fichiers en cache, etc. Pour Android 12, Google y travaille avec une nouvelle fonctionnalité qui limitera automatiquement le nombre de ressources utilisées par ces applications.

Source: Développeurs XDA

Le rapport provient des détectives chez XDA Developers, creusant dans les builds de développeurs Android 12 qui ont fui pour découvrir une bascule «Applications inutilisées». Il vit dans la page Informations sur l’application de chaque application. et peut être utilisé pour mettre en veille prolongée efficacement n’importe quelle application. Il existe même une nouvelle section dans l’application des paramètres qui peut automatiquement mettre en veille prolongée toute application qui n’est pas ouverte pendant 3 mois. Cela signifie que toutes les autorisations seront révoquées. Cela arrêtera également les notifications et supprimera tous les fichiers temporaires. En substance, l’application existera sur votre téléphone, mais elle sera presque comme nouvelle – on suppose que des choses comme les connexions et les téléchargements délibérés resteront.

C’est une fonctionnalité qui semble découler naturellement de l’application Fichiers. Tout utilisateur qui a utilisé Files recevra souvent une recommandation pour supprimer l’application inutilisée si son téléphone manque d’espace. De nos jours, les très bons téléphones Android sont livrés avec 128 Go de stockage, mais certains téléphones ont encore 64 Go ou même moins, ce qui rend de telles fonctionnalités nécessaires.

Comme il s’agit d’une fonctionnalité de test cachée derrière un indicateur, il n’est pas certain à 100% qu’il s’agisse d’une fonctionnalité qui atteindra la version finale. Cela dit, les E / S de Google ne sont que le mois prochain, nous en apprendrons donc beaucoup plus sur ce qu’Android 12 a à offrir. Étant donné qu’Apple a une fonctionnalité similaire sur iOS, c’est plus probable qu’improbable. La première version bêta devrait être disponible sur tous les pixels modernes, du Pixel 3 au Pixel 5.

Utilisez-le si vous le pouvez

