Android 12 prépare une intégration approfondie de Google Lens pour des traductions rapides

La fonctionnalité a été repérée par Android Police sur un Google Pixel 5, et vous pouvez voir le bouton de traduction près du bas de l’écran et au-dessus de la capture d’écran et du sélecteur. Il semble que le bouton apparaîtra si quelque chose dans la vue de vos applications récentes est défini sur une langue différente de la langue par défaut de votre téléphone. Une fois sélectionné, il entrera apparemment dans l’application et détectera automatiquement la langue à traduire.

La nouvelle fonctionnalité de traduction semble être liée à ce que Google a annoncé en décembre dans le cadre du Pixel Drop. La mise à jour devait apporter un bouton de traduction à la fonction de capture d’écran Pixel, mais elle n’a jamais été affichée. Peut-être que Google a décidé de ne pas apporter Lens à plus de parties d’Android, suggérant qu’il pourrait y avoir une intégration plus profonde de Lens AI dans les travaux pour Android 12. L’option n’apparaît toujours pas sur les captures d’écran, donc à ce stade, tout le monde devine quels sont les plans de Google.

Android Police note que son Pixel 5 est sur la dernière version de Developer Preview 2.1, bien que la fonctionnalité ne semble pas être liée à une version particulière et pourrait être une mise à jour côté serveur ou un test A / B limité. Nous en saurons peut-être plus une fois que Google lancera la version bêta d’Android 12, qui est attendue en mai et sera probablement disponible sur plusieurs des meilleurs téléphones Android.