Android 12, principales nouveautés et fonctionnalités | La technologie

Chaque année, une nouvelle version des systèmes d’exploitation mobiles joue et, maintenant, il semble qu’Android aura une révision en profondeur à la fois en termes de fonctions et d’esthétique.

Il y a beaucoup de désir de voir la version finale d’Android 12, car pratiquement chaque semaine, les options système cachées sont filtrées et que certains développeurs et « leakers » découvrent, mais les plus importantes sont déjà connues.

Et, pour que vous ayez toutes les informations dans un seul espace, ci-dessous On vous dit tout ce que vous devez savoir sur Android 12.

Material Vous plus « Vous » que jamais

Le design est radicalement différent Et, en fait, c’est l’examen le plus approfondi que Google ait fait de son interface ces dernières années. Il est basé sur Material You, un langage qui veut que les utilisateurs influencent la conception de l’interface.

Cela signifie essentiellement qu’en fonction du papier peint que nous posons, le système adoptera des couleurs et des tons différents. Pour certains ce ne sera pas un grand changement, mais pour d’autres ce sera agréable. Je dois dire que c’est quelque chose que j’aime beaucoup depuis que je suis avec Android 12.

Il y a de nouvelles animations, nouvelle grille sur l’écran principal, l’écran toujours allumé a également un design différent avec une énorme horloge lorsque nous n’avons pas de notifications et quelque chose de plus petit lorsque nous recevons des messages, nous avons de nouvelles transitions, des ombres sur les icônes pour les rendre plus tridimensionnelles et les Quick Tiles .

Cela change les raccourcis dans la barre des paramètres d’être circulaire et petit à une taille croissante et d’être rectangulaire, affichant plus d’informations.

En réalité, ça donne l’impression que tout est plus grand Et c’est quelque chose qui a été inspiré par OneUI de Samsung. Cela a été fait pour améliorer l’accessibilité et le contrôle à une main.

Mosaïque rapide avec domotique et Google Pay

En parlant de mosaïques ou de Quick Tiles, au-delà de la refonte, les fonctions sont les mêmes. Nous avons plus d’informations, oui, mais l’opération est toujours une touche pour activer ou désactiver ou un appui long pour accéder aux paramètres.

Cependant, il intègre deux nouveautés importantes. D’un côté un bouton domotique ce qui nous amène aux paramètres de l’appareil intelligent que nous avons dans Google Home pour allumer ou éteindre les lumières, par exemple.

D’un autre côté, Nous n’avons plus Google Pay sur le bouton latéral, mais dans une de ces cases. A mon avis on perd un peu de vitesse au moment de payer, mais bon, c’est aussi vrai que toutes les fonctions intégrales du système sont regroupées au même endroit.

Nouvelles notifications

Comme nous pouvons le voir, le tiroir de notification et d’accès a été repensé et nous avons une nouvelle façon d’interagir avec les notifications.

Si nous cliquons dessus, nous irons directement à l’application, même depuis l’écran de verrouillage, un moyen beaucoup plus simple d’accéder à ce qui attire notre attention.

De plus, nous aurons plus de contrôle sur les notifications contextuelles et leur répétition.

Widgets mis à jour

Il semble que Google va prendre les widgets un peu plus au sérieux et ils développent leur propre widget météo, mais en plus de leurs propres développements, nous avons un nouveau menu dans lequel nous voyons les widgets différemment.

L’organisation s’est améliorée et maintenant nous allons avoir différentes catégories séparées plus clairement, et pas toutes ensemble comme avant.

Le bon samaritain du Wi-Fi

En plus de partager notre Wi-Fi via un QR facile à distribuer, Dans Android 12, nous aurons une action appelée « À proximité » pour transférer les informations d’identification de notre réseau à un appareil qui est à côté du nôtre.

Les deux options sont vraiment simples à utiliser, mais désormais il ne sera plus nécessaire pour ceux qui sont avec nous de scanner un QR code sur notre écran.

Vous saurez si la caméra ou le micro est allumé

L’une des fonctions de sécurité d’iOS 15 était le voyant d’avertissement qui apparaît dans le coin supérieur gauche et vous indique s’il existe une application utilisant la caméra ou le microphone.

Nous pourrons voir cela dans Android 12 et, en plus, nous pourrons gérer l’accès à la fois à la caméra et au microphone à tout moment.

De la mosaïque nous pourrons révoquer ou accorder l’accès à ces éléments et, si nous le désactivons, lorsque nous entrons dans une application qui utilise l’appareil photo, nous obtiendrons l’avertissement “cette fonction est bloquée”.

Voici un exemple des options de confidentialité et de sécurité que Google mettra en œuvre avec Android 12 pour que les applications en sachent moins sur nous, du moins si nous le voulons.

AppSearch, un moteur de recherche de vitamines

AppSearch est le nouveau moteur de recherche pour Android 12, un moteur beaucoup plus puissant capable d’être plus efficace lorsqu’il s’agit de trouver des fichiers spécifiques dans une application.

Selon Google, contient une API pour indexer les données et les récupérer à l’aide recherche en texte intégral. Les applications pourront utiliser AppSearch pour offrir des capacités de recherche personnalisées dans l’application, permettant aux utilisateurs de rechercher du contenu même sans connexion réseau.

Un exemple pratique serait une chanson.

Mode une main, il était temps

Le mode à une main est une autre nouveauté. C’est quelque chose qui était présent dans pratiquement toutes les couches de personnalisation et dans iOS et qui atteint Android 12 d’une manière curieuse.

Et, après avoir activé l’option, ce que nous devons faire est de toucher dans la partie centrale inférieure de l’écran et de glisser vers le bas pour que l’écran se déplace dans cette direction.

Ce n’est pas que l’interface s’adapte et devient plus petite, mais que tout descend afin que nous puissions atteindre les options supérieures.

Cela ne semble pas être quelque chose fait pour contrôler le mobile comme ça, mais simplement une ressource quand on ne peut pas couvrir l’écran avec notre doigt à un moment donné.

Le double tap a disparu dans Android 11

Avec iOS 15, nous avons vu les actions rapides de la touche arrière pour ouvrir des applications et c’est quelque chose qui a été développé pour Android 11, mais qui a été laissé de côté.

Avec Android 12, cela sera récupéré pour ouvrir des applications, par exemple, comme l’appareil photo plus rapidement.

Images AVIF et vidéos HEVC

Et, en parlant de caméra, les nouveaux formats de compression pour les images et les vidéos arrivent.

Le système prend en charge AVIF, un format d’image compressé qui promet une qualité d’image supérieure à JPEG.

De plus, nous verrons également les vidéos HEVC dans le système et un moteur de transcodage afin que les applications non compatibles avec ce format puissent voir le contenu.

Améliorations du jeu

Les appareils dotés de systèmes haptiques et de son surround semblent également avoir des améliorations lors de la lecture.

C’est quelque chose d’un peu flou, mais Google nous parle d’une vibration différente pour chaque appel entrant, qui nous permettrait de reconnaître l’appelant uniquement par vibration, ou un système pour que dans un jeu de voiture nous remarquions plus la route ou un terrain plus accidenté.

Dans tous les cas, il faudra que ce soient les développeurs d’applications qui en profitent.

Utilisez votre mobile comme clé de voiture

Si vous faites partie de ceux qui pensent que le téléphone portable devrait être le DNI, le passeport, le portefeuille, la carte Carrefour et la clé de voiture, cela vous fera sûrement plaisir.

Et c’est ça, Android 12 aura, dans les téléphones portables compatibles ultra large bande, la possibilité d’ouvrir la voiture comme si nous avions une clé NFC.

Vous n’avez plus qu’à rapprocher la voiture de la serrure… et c’est tout. Pour le moment, seuls Volvo et BMW ont confirmé cette option, mais d’autres seront sûrement ajoutées à l’avenir.

Optimisation des performances

Et, à la fin, ils vont faire une série de améliorations de la façon dont le système communique avec le matériel pour réduire la consommation du processeur sur certaines tâches, quelque chose qui peut être génial pour les appareils moins puissants.

Il y aura sûrement plus de fonctionnalités cachées dans le système, car à chaque nouvelle mise à jour bêta, des options ont été trouvées, mais celles que nous avons présentées sont, plus ou moins, toutes les principales.

Il ne nous reste plus qu’à attendre la nouveau Pixel 6, la mise à jour officielle du Pixel et, évidemment, le programme de mise à jour des différentes sociétés.

Ce dernier nous rend toujours un peu fou, mais il semble que Google pourrait mettre en place un système de mises à jour du système qui sont distribuées via le Play Store et non via OTA comme avant, ce qui pourrait accélérer le processus.

On verra bien, mais bien sûr, Android 12 va changer pas mal de choses et on a hâte de tester la version finale.