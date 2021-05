Android 12 serait le plus gros changement de conception de ces dernières années, et ce serait l’actualité | La technologie

Nous vous montrons tous les nouveaux changements à venir pour l’interface Android 12, et c’est un changement radical.

Le prochain Google I / O 2021 Il se tiendra du 18 au 20 mai, l’une des principales dates du calendrier pour tout amateur de technologie, et où les dernières nouvelles du système d’exploitation Mountain View qui arriveront pour les téléphones mobiles après l’été seront annoncées.

Tout pointe vers, qu’Android 12 sera l’une des plus grandes mises à jour en termes de design de ces dernières années, et c’est toujours une bonne nouvelle pour la fraîcheur qui viendra sur notre future interface.

Cette nouvelle fuite vient de Jon Prosser, de la chaîne YouTube Front Page Tech, et qui a déjà prouvé son efficacité dans bon nombre de ses fuites, et maintenant avec des tests visuels.

Dans sa nouvelle vidéo, il montre ce qui semble être des diapositives ainsi que du matériel promotionnel animé de certaines fonctionnalités du prochain Android. En principe, Google serait basé sur un nouvelle expérience fraîche pour Android 12, également dans les versions plus anciennes options de confidentialité et de sécurité et créer en même temps un écosystème équilibré entre tous les appareils.

Dans la diapositive que nous vous accompagnons, nous pouvons voir, de gauche à droite, un widget multimédia, un interrupteur d’économie de batterie, un widget météo, un curseur de luminosité, des commutateurs de connectivité, une horloge analogique, plusieurs autres boutons, un nouveau curseur de volume, différentes options de travail et de maison, et même une nouvelle interface utilisateur de notification pour répéter ou rejeter les alarmes.

Nous avons également de nouvelles animations avec des effets visuels dans les paramètres, un disposition du clavier remaniée, un tout nouvel écran de verrouillage avec une énorme horloge, une animation de vagues jamais vue auparavant et des tonnes de coins arrondis, entre autres.

De cette façon, le nouvel Android 12 se concentrera fortement dans l’introduction d’une nouvelle interface utilisateur, et dans certains aspects liés à la confidentialité et à la sécurité, des préoccupations dont l’utilisateur est beaucoup plus conscient récemment.

De cette façon, ce serait la plus grande refonte d’Android de ces dernières années.