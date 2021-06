Android 12 : tout ce que vous devez savoir !

Android 11 était une mise à jour supérieure à la somme de ses parties. Les fonctionnalités plus petites telles que les bulles de discussion, les notifications de conversation et un enregistreur d’écran intégré ne semblent pas si impressionnantes en elles-mêmes. Combiné en un seul package transparent, cependant, Android 11 était une très bonne mise à jour pour le système d’exploitation mobile de Google.

Bien qu’il ait introduit de nombreux changements sous le capot, Android 11 n’avait pas beaucoup de fonctionnalités destinées aux utilisateurs. Cela change avec Android 12 ; la deuxième version bêta est maintenant disponible et comprend de nouvelles fonctionnalités intéressantes sous la forme d’options de personnalisation révisées, de correctifs utiles en matière de confidentialité et de sécurité et d’animations amusantes tout au long de l’animation.

Google appelle Android 12 “le plus grand changement de conception dans l’histoire d’Android”, et cela est immédiatement évident une fois que vous jetez un œil à la nouvelle interface. Si vous avez besoin d’un aperçu rapide de l’apparence et de la sensation de l’interface en ce moment, vous devriez vous diriger vers notre article pratique sur Android 12 beta 2. Dans cet article, nous parlerons de tous les changements de conception, de la disponibilité et de toutes les nouvelles fonctionnalités qui font leur chemin vers Android 12.

Android 12 :

La version bêta publique d’Android 12 est maintenant en ligne

Source : Hayato Huseman / Android Central

Google a publié le premier aperçu développeur d’Android 12 le 18 février 2021. Le deuxième aperçu développeur d’Android 12 a été publié le 17 mars. Comme son nom l’indique, cette version d’Android 12 est spécifiquement destinée aux développeurs afin que les applications puissent commencer à être préparées pour le nouveau système d’exploitation, et nous avons créé un aperçu du développeur Android 12 que vous pouvez consulter.

Lors de l’I/O 2021 le 18 mai, Google a lancé le programme bêta public d’Android 12. La première version bêta est devenue disponible plus tard dans la journée, et notre première version bêta d’Android 12 a décrit les toutes nouvelles fonctionnalités qui ont été mises en ligne avec les débuts publics de Material You. Android 12 beta 2 a été lancé le 9 juin et est disponible pour tous les Pixel à partir de la série Pixel 3, ainsi que pour plus d’une douzaine d’appareils tiers de 11 fabricants. Vous pouvez installer la version bêta d’Android 12 sur ces appareils dès maintenant :

Pixel 3/3 XL Pixel 3a/3a XL Pixel 4/4 XL Pixel 4a/4a 5G Pixel 5 Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Xiaomi Mi 11i (Mi 11X/Redmi K40 Pro) Xiaomi Mi 11 Pro (Chine uniquement) OnePlus 9 Pro OnePlus 9 OPPO Trouver X3 Pro Vivo iQOO 7 Légende Realme GT Nokia X20 ASUS ZenFone 8 Sharp Tecno Camon 17 TCL 20 Pro 5G ZTE Axon 30 5G Ultra

Envie d’essayer Android 12 sur votre Pixel ? Nous avons rassemblé les meilleures façons d’installer Android 12 sur votre appareil.

Source : Google

Bien que le calendrier des versions d’Android ait changé au fil des ans, les dernières ont été assez cohérentes. Voici les dates des quatre dernières sorties :

Android 8.0 — 21 août 2017 Android 9 — 6 août 2018 Android 10 — 3 septembre 2019 Android 11 — 8 septembre 2020

Source : Google

Il semble que Google s’engage à atteindre une fenêtre de publication similaire pour Android 12. La société note qu’elle atteindra la stabilité de la plate-forme pour Android 12 d’ici août 2021, bien que, comme nous l’avons vu l’année dernière, il pourrait y avoir des retards.

Il y aura un total de quatre versions bêta. Deux d’entre eux sont maintenant en ligne et Google publiera de nouvelles versions à une cadence régulière au cours des prochaines semaines alors qu’il se prépare pour le déploiement stable.

Interface Android 12

Source : Google

Google appelle le nouveau paradigme visuel Material You, qui est une évolution du Material Design. Le point culminant ici est la personnalisation ; Google facilite plus que jamais la personnalisation de votre téléphone selon vos goûts. La fonction “transformatrice” vous offre une palette de couleurs personnalisée et vous pouvez facilement modifier les couleurs de l’interface.

Il existe également une fonction d’extraction de couleurs qui sélectionne automatiquement les couleurs directement à partir du fond d’écran de votre téléphone. Ces couleurs sont ensuite appliquées dans toute l’interface utilisateur, y compris la nuance de notification, l’écran de verrouillage, les widgets, les commandes de volume, etc. C’est le moteur de thèmes que nous attendions, et il est passionnant de voir Google proposer enfin des contrôles de personnalisation robustes. Nous passons en revue ce nouveau moteur de thème dans notre pratique Android 12 beta 2.

Google nous a finalement donné le moteur de thèmes que nous demandions depuis toutes ces années.

Un autre changement majeur concerne les animations ; Google a dispersé des animations amusantes dans toute l’interface afin de rendre les interactions quotidiennes beaucoup plus ludiques. Google affirme avoir remanié les interactions pour les rendre plus fluides et économes en énergie, notant que les services système de base utilisent jusqu’à 22 % de ressources en moins.

Un autre changement esthétique concerne le mode sombre; Google semble vouloir le rendre plus léger à chaque aperçu. Ce qui était un vrai mode sombre a maintenant un ton distinctement gris, et il n’a pas l’air très bien sur les panneaux AMOLED. Alors que d’autres fabricants offrent la possibilité de personnaliser l’intensité du mode sombre – ColorOS 11 le fait très bien – il est peu probable que Google fasse de même.

Source : Google

Google a écouté les commentaires pendant la période bêta et a déjà ajusté plusieurs changements visuels pour mieux répondre aux attentes de la communauté. La bêta 2 a fait ses débuts avec un curseur de volume plus grand et plus fin par rapport à la bêta 1, et il est prévu que la bêta 3 supprime l’animation “scintillante” qui apparaît lorsque vous cliquez sur certains éléments de l’interface utilisateur. Il est tout à fait possible que Google propose plus d’options de mode sombre à l’avenir, si elles suivent le reste de ces modifications.

Nous avons déjà eu un bon aperçu du mode à une main qui a fait ses débuts dans l’aperçu 2. Le mode à une main tire l’écran vers le bas pour un accès plus facile. C’est un ajout astucieux, et si vous souhaitez voir comment cela fonctionne en action, rendez-vous sur notre Android 12 Developer Preview 2.

Les widgets font également l’objet d’une refonte considérable dans Android 12. Les widgets ont été au centre de l’attention d’Apple l’année dernière avec iOS 14, et pour Android 12, Google pourrait prendre quelques notes sur l’approche d’Apple pour donner aux widgets Android un rafraîchissement bien nécessaire. Google a lancé de nouveaux widgets avec Android 12 Beta 1, comme le widget de conversations, mais ils ne sont pas encore entièrement prêts.

Les nouvelles fonctionnalités de conception font leurs débuts sur Pixels plus tard cette année, et pour le moment, nous ne savons pas quand – ou si – elles seront disponibles sur d’autres appareils.

Confidentialité Android 12

Source : Nick Sutrich / Android Central

Google utilise toujours les mises à jour Android pour introduire de nouvelles fonctionnalités axées sur la confidentialité, et pour Android 12, ce n’est pas différent. Android 12 inaugure une refonte importante de la confidentialité au niveau du système d’exploitation. Le nouveau tableau de bord de confidentialité introduit une toute nouvelle façon d’afficher et de contrôler la façon dont les applications utilisent les autorisations pour accéder à vos données personnelles. Tout d’abord, un indicateur vous indique lorsqu’une application utilise votre position, votre microphone ou votre caméra, garantissant qu’aucun service ne pourra les utiliser en arrière-plan.

Source : Android Central

Mais le grand changement est que vous pouvez désormais désactiver la caméra ou le microphone directement depuis le volet de notification ; et ce paramètre fonctionne à l’échelle du système. Ainsi, même si vous avez donné un accès de service à la caméra, cette bascule particulière remplace l’accès. C’est un gros problème pour la confidentialité sur Android et, lorsqu’il est combiné avec les nouvelles notifications qui vous permettent de savoir quand une application accède auxdites ressources, il est plus facile de contrôler votre confidentialité à la volée.

Google affirme que les utilisateurs auront désormais “plus de transparence et de contrôle sur la façon dont les cookies peuvent être utilisés sur les sites”. Google améliore également la sécurité de la façon dont les applications exportent certaines activités, en veillant à ce que les éléments qui devraient rester dans une application spécifique ne soient pas partagés ailleurs.

Notifications Android 12

Source : Google

Les notifications ont reçu beaucoup d’attention avec Android 11, et dans Android 12, cette concentration se poursuit. Il existe quelques mises à jour notables pour les notifications, dont la première concerne les mises à jour de l’interface utilisateur. Le volet de notification a été repensé pour inclure de grandes étiquettes de texte, et il existe désormais une bascule Google Pay qui vous permet d’accéder facilement aux cartes enregistrées, ainsi qu’une nouvelle bascule Contrôles de l’appareil qui remplace la section des commandes de la maison intelligente trouvée dans le menu d’alimentation d’Android 11.

En outre, Google poursuit en disant qu’il “décore les notifications avec un contenu personnalisé avec une icône et élargit les possibilités pour correspondre à toutes les autres notifications”. Google a introduit une nouvelle mesure de sécurité pour les notifications de l’écran de verrouillage, et les développeurs peuvent désormais configurer les notifications sur l’écran de verrouillage pour toujours exiger l’authentification de l’utilisateur.

Android 12 améliore également les performances des notifications. Pour les applications ciblant Android 12, Google apporte des modifications en coulisses qui vous permettront d’accéder à une application encore plus rapidement lorsque vous appuyez sur sa notification respective.

Android 12 Divers

Source : Nick Sutrich / Android Central

Android 12 a beaucoup de petites mises à jour qui sont tout aussi importantes à garder sur votre radar. Un nouvel ajout passionnant est une fonctionnalité de clé de voiture qui fonctionnera avec certains pixels Google et de nouvelles voitures comme BMW et Volvo.

Une autre de ces fonctionnalités concerne le transcodage des fichiers et des médias. HEVC devient de plus en plus populaire dans l’espace mobile, et à la lumière de cela, Android 12 introduit de nouveaux outils de transcodage multimédia pour aider les applications à gérer le contenu HEVC s’ils ne le prennent pas en charge nativement. Désormais, si une application ne peut pas gérer les fichiers HEVC, ceux-ci seront automatiquement transcodés en AVC.

Source : Jake Archibald / AVIF a atterri

En ce qui concerne les fichiers, Android 12 introduit également la prise en charge d’AVIF. Comparé à un format concurrent comme JPEG, AVIF offre des images de bien meilleure qualité dans des fichiers de petite taille (comme le montre l’image ci-dessus).

Quelque chose qui me passionne personnellement est la nouvelle fonctionnalité « effet audio à couplage haptique ». Cela peut ressembler à du jargon technique, mais cela signifie essentiellement que les applications peuvent utiliser le moteur de vibration de votre téléphone pour jouer des vibrations personnalisées – par exemple, un jeu de course pourrait offrir différentes vibrations lorsque vous conduisez sur de la terre, de l’asphalte, etc. .

Nous devons également mentionner qu’Android 12 poursuit l’engagement de Google envers Project Mainline. Avec Android 12, Google ajoute désormais le module Android Runtime (également appelé ART) au processus Project Mainline. Par Google, ce changement :

Permet de mettre à jour le moteur d’exécution principal et les bibliothèques sur les appareils exécutant Android 12. Nous pouvons améliorer les performances et l’exactitude de l’exécution, gérer la mémoire plus efficacement et accélérer les opérations Kotlin, le tout sans nécessiter une mise à jour complète du système.

Android 12 Obtenez-le maintenant

Envie d’essayer toutes les nouvelles fonctionnalités d’Android 12 ? Vous pouvez installer la version bêta d’Android 12 pour votre appareil dès maintenant. L’initiative bêta fait également son chemin vers les téléphones tiers, donc si vous n’avez pas de Pixel, assurez-vous de jeter un œil à la version bêta d’Android 12 sur Xiaomi, OnePlus, OPPO, Vivo et d’autres appareils.

