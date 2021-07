Android 12 tue les options de police et de forme d’icône dans les menus thématiques de Material You

in

Android 12 est proche de la version finale, mais certains utilisateurs ne sont pas très satisfaits d’une modification apportée pour supprimer certaines options de personnalisation au profit d’autres.

XDA-Developers a repéré un fil dans le Google Issue Tracker, soulignant le manque de styles personnalisés dans le menu Pixel Wallpaper & Styles. La plainte indique que les options de personnalisation “ont été réduites à presque aucune” et que le changement “a détruit beaucoup d’attrait pour les téléphones Android et Google purs”.

D’autres sont intervenus, d’accord avec la plainte, mais un commentaire de Google a peut-être donné le dernier mot sur la question :

Les fonctionnalités de style personnalisé (police, forme d’icône, pack d’icônes et couleur d’accent) dans R sont remplacées par la nouvelle fonctionnalité de thème dynamique que nous introduisons dans S. Nous considérons la nouvelle fonctionnalité de thème dynamique comme plus moderne et intelligente. Une expérience simple et agréable dont nous espérons que tous les utilisateurs pourront profiter.

Il semble que Google vise un look plus unifié et cohérent pour Android 12, quelque chose que nous avons noté dans notre guide sur la façon de personnaliser le thème de votre téléphone dans Android 12. En ce sens, il n’est pas trop surprenant que Google supprime ces options, mais, naturellement, les utilisateurs ne sont pas très satisfaits du changement.

Android est connu pour sa personnalisation, permettant aux propriétaires des meilleurs téléphones Android d’ajouter plus ou moins leur propre style. Bien que le nouveau thème Material You aide à nettoyer l’apparence générale d’Android, cela se fait malheureusement au détriment des options de personnalisation plus granulaires introduites sur Pixels dans Android 10.

Avec Android 12 Beta 3 déjà sorti et la plate-forme atteignant la stabilité avec la prochaine version bêta, il semble peu probable que Google réintroduise ces fonctionnalités avant la version finale. Pourtant, il est possible qu’ils reviennent à un moment donné si suffisamment de personnes se plaignent.