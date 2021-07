Android 12 vous permettra de commencer à jouer à un jeu pendant qu’il est encore en cours de téléchargement

in

Le Google for Games Developer Summit a débuté ce lundi et il y a déjà eu au moins une annonce intéressante. Android 12 introduira une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux tout en téléchargeant. Vous saurez que la fonctionnalité est disponible pour le jeu que vous téléchargez lorsqu’une icône représentant un éclair apparaît sur le bouton « Installer ». Google a déclaré lors d’un discours liminaire qu’il “voyait des jeux prêts à s’ouvrir au moins 2 fois plus rapidement”.

Le directeur de la gestion des produits de Google Play, Greg Hartrell, explique que la principale raison des annulations d’installation est le temps qu’il faut à un utilisateur pour installer et commencer à jouer à un jeu. En tant que tel, il pourrait être tentant de faire des compromis sur la qualité de l’application pour réduire la taille du téléchargement. “Jouer pendant que vous téléchargez” essaie de résoudre ce problème en téléchargeant intelligemment les ressources en arrière-plan. Cela élimine le retard pour l’utilisateur final sans affecter l’application.

Mieux encore, cela ne nécessitera pratiquement aucun travail supplémentaire de la part des développeurs de jeux. Si un développeur utilise le format Android App Bundle, il lui suffit de télécharger son jeu sur Google Play. Android 12 fera le reste. Les développeurs sont invités à rejoindre la liste d’attente sur le site Web de Google.

Tableau de bord du jeu Android 12

De plus, Android 12 proposera le nouveau Game Dashboard qui sera disponible sur certains appareils plus tard cette année. Le tableau de bord du jeu permet aux joueurs d’accéder rapidement à la capture d’écran, à l’enregistrement et à ne pas déranger. Tous ces éléments seront facilement accessibles depuis le tableau de bord pendant le jeu.

Si vous voulez en savoir plus sur l’impact d’Android 12 sur les jeux, regardez la présentation ci-dessous :

