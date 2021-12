Android 12L beta 1 est maintenant disponible au téléchargement

Google a annoncé son intention de lancer une fonctionnalité Android 12 spécifiquement pour les grands écrans en octobre. Aujourd’hui, la première version bêta d’Android 12L est officiellement disponible pour les appareils pris en charge.

C’est également à l’heure selon les plans de déploiement de Google pour Android 12L. Vous pouvez installer le correctif si vous possédez un Google Pixel 3a ou plus récent. Vous pouvez également essayer la version bêta dans Android Studio. Pour ceux qui ont spécifiquement acheté une Lenovo Tab P12 Pro pour avoir un avant-goût d’Android 12L sur une vraie tablette, vous devrez attendre quelques jours de plus pour sa version bêta spécifique. Google note que les propriétaires de la tablette peuvent actuellement essayer le premier aperçu du développeur.

Alors, à quoi peuvent s’attendre les utilisateurs d’Android 12L ? Pour les utilisateurs, la version bêta comprend des corrections de bogues, des améliorations de l’expérience utilisateur et le correctif de sécurité de décembre 2021. Pour les développeurs, de nouveaux outils de construction et images système sont inclus ainsi que les API officielles Android 12L. Au-delà de ces ajouts, la plupart des fonctionnalités déjà décrites par Google dans les mises à jour précédentes sont incluses dans la version bêta. Cela inclut des ajustements de l’interface utilisateur spécifiquement pour les écrans plus grands, un multitâche plus intelligent et une expérience « meilleure boîte aux lettres » pour aider les applications non prises en charge à mieux paraître.

Comment rejoindre la version bêta d’Android 12L

Si vous possédez l’un des neuf pixels Google pris en charge, vous pouvez vous inscrire au programme bêta Android 12L en cliquant sur le lien. Vous recevrez une mise à jour en direct en temps voulu. Ceux qui appartiennent déjà au programme bêta d’Android 12 recevront automatiquement la bêta d’Android 12L.