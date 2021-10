Android 12L est la façon dont Google corrige Android sur les pliables et les tablettes

Que souhaitez-vous savoir

Android 12L est une mise à jour des fonctionnalités d’Android 12 spécialement conçue pour les tablettes pliables et Android. Avec cette nouvelle mise à jour, Android améliorera la mise à l’échelle des éléments de l’interface utilisateur, rendra les notifications et autres informations plus denses et améliorera le multitâche de manière significative pour les appareils dotés de grands écrans. Android 12L fera ses débuts au début de 2022 pour coïncider avec « une nouvelle vague de pliables et de tablettes ».

Android 12L, une version spéciale d’Android 12 conçue uniquement pour les tablettes et les appareils pliables, vise à créer une meilleure interface utilisateur pour ces appareils à grand écran lors de son lancement au début de 2022. Si vous utilisez l’une des meilleures tablettes Android ou un appareil pliable comme le Galaxy Z Fold 3, Android 12L pourrait être exactement ce que vous souhaitiez.

Sur les appareils dotés de grands écrans, Android 12L met automatiquement à l’échelle les informations pour mieux les adapter à l’écran. La nuance de notification, par exemple, sera divisée en deux panneaux pour afficher plus de bascules et des aperçus de notification plus denses. De même, l’écran de verrouillage, l’écran d’accueil et même les écrans de vue d’ensemble incluront désormais plus d’informations conçues pour mieux s’adapter à un écran plus grand et permettre un multitâche plus efficace.

Android 12L ajoutera une barre des tâches facultative pour les grands écrans qui permettra aux utilisateurs d’épingler des applications et de diviser l’écran plus efficacement d’un simple toucher et glisser. C’est parce que tout ce que vous aurez à faire est de faire glisser l’icône d’une application sur le côté gauche ou droit de l’écran, et Android 12L divisera automatiquement l’écran avec cette application et une autre.

Et ne vous inquiétez pas, les applications n’auront pas besoin d’être mises à jour pour prendre en charge ces nouvelles fonctionnalités. Google dit avoir construit Android 12L pour permettre à toutes les applications d’entrer en mode écran partagé, qu’elles aient été redimensionnées ou non.

Google a également amélioré son mode de compatibilité pour offrir de meilleures expériences en boîte aux lettres sur les applications qui ne prennent pas correctement en charge le format d’image plein écran autorisé par les tablettes et les pliables. Cela inclut plus de contrôles pour les développeurs afin de mieux optimiser leurs applications pour n’importe quel écran de taille.

Si vous souhaitez essayer Android 12L, Google exécute un programme de prévisualisation pour les développeurs sur sa page Android 12L. Google a noté dans le délai de sortie qu’Android 12L viendrait aux côtés de la « prochaine vague » de tablettes pliables et de tablettes, garantissant que nous devrions en voir beaucoup plus à venir de la part de l’entreprise. Pixel Fold, ça vous tente ?

