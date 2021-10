Android 12L regorge de fonctionnalités pour des écrans plus grands

TL;DR

Google a annoncé Android 12L, une nouvelle mise à jour d’Android 12 spécialement conçue pour les grands écrans. La future baisse des fonctionnalités est ciblée sur les tablettes, les Chromebooks, les appareils pliables et autres appareils similaires. Le code correspondant apparaîtra également sur les smartphones, mais ils ne seront pas utilisés pour les fonctionnalités associées.

Bien qu’il existe de nombreuses tablettes basées sur Android, elles n’ont pas été en mesure de se tailler une brèche dans la part de marché massive de l’iPad d’Apple. L’une des principales raisons à cela est qu’Android a des systèmes faibles en place pour répondre aux plus grands écrans de tablettes.

Enfin, Google semble prendre ce problème plus au sérieux. Aujourd’hui, la société a annoncé Android 12L qui est spécifiquement destiné aux tablettes, Chromebooks et pliables. Il comprend des fonctionnalités qui rendraient l’utilisation de ces écrans plus grands plus facile et plus efficace.

Ce n’est pas une nouvelle version d’Android. Au lieu de cela, cela ressemble à une nouvelle fonctionnalité pour Android 12 lui-même. En d’autres termes, il n’y aura pas d’appareils Android 12 et d’appareils Android 12L – ils seront tous Android 12. Mais Google appelle cette nouvelle fonctionnalité drop par un nom unique pour signifier l’importance de la mise à jour.

Le premier aperçu développeur de 12L est disponible aujourd’hui via l’émulateur officiel Android. Il y aura également bientôt un DP spécifiquement pour le Lenovo P12 Pro, alors prenez-en un si nécessaire. À terme, il y aura également des aperçus des développeurs pour les téléphones Pixel. Cependant, comme la plupart des fonctionnalités seront invisibles sur les écrans plus petits, ces aperçus ne seront vraiment utiles que pour les développeurs.

Android 12L : Quoi de neuf ?

En règle générale, la mise à jour Android 12L améliore simplement l’expérience d’exécution d’Android sur un grand écran. Cela inclut des éléments d’interface utilisateur raffinés et une prise en charge de la compatibilité.

Cependant, la mise à jour ne se limite pas à cela. Dans l’image en haut de cet article, vous pouvez voir comment Android reformatera la liste déroulante des notifications pour adopter une approche à deux colonnes lorsqu’elle est visible sur des écrans avec un 600dp ou plus.

Android 12L sera lancé début 2022.

Dans le GIF ci-dessus, vous pouvez voir comment une nouvelle fonctionnalité d’écran partagé plus facile à utiliser vous permet d’exécuter facilement deux applications à la fois. Vous pouvez également voir une nouvelle barre des tâches qui apparaît automatiquement lorsque vous utilisez des appareils tels que des tablettes. Faites simplement glisser et déposez l’application que vous voulez sur l’écran et elle apparaîtra dans la partie que vous choisissez.

Android 12L permettra également aux applications de se formater automatiquement de manière à mieux fonctionner pour les grands écrans. Les développeurs, bien sûr, sont encouragés à adapter spécifiquement leurs applications pour les rendre belles sur toutes les tailles d’écrans. Mais 12L rendra les choses plus belles, même pour les applications que les développeurs n’ont pas modifiées.

Android 12L sera lancé « au début de l’année prochaine », ce qui, selon Google, sera juste à temps pour la nouvelle vague de tablettes Android. Le temps nous dira si ce développement contribue à réduire la domination d’Apple sur les tablettes.