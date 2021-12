Android 13 devrait améliorer considérablement le streaming audio Bluetooth

Bluetooth LE Audio arrive pour améliorer les futurs casques et aides auditives

Android 12 nous a apporté une tonne de nouvelles fonctionnalités et un tout nouveau design d’interface sous la forme de Material You, mais certaines choses n’avaient malheureusement pas été résolues à temps. Parmi eux, la prise en charge de Bluetooth Low Energy Audio (LE Audio), qui est l’avenir du streaming audio sans fil pour les écouteurs et les aides auditives. Il semble qu’Android 13 de l’année prochaine pourrait enfin ajouter la prise en charge de la nouvelle norme.

Mishaal Rahman a repéré un commit dans le projet Android Open Source (AOSP), montrant que Google a récemment fusionné le codec LE Audio (LC3) et l’a ajouté aux paramètres système en tant que nouvelle option. Lors de la connexion à un périphérique audio, le codec aura la priorité la plus élevée, ce qui signifie que les périphériques pris en charge essaieront d’établir une connexion LE Audio avant toute autre. Rahman ne sait pas si ces correctifs seront suffisants pour que LE Audio fonctionne déjà, mais il est convaincu que la fonctionnalité sera prête au lancement d’Android 13.

Bluetooth LE Audio est un gros problème car il offrira une durée de vie de la batterie considérablement améliorée et une connexion plus stable, le tout sans perte de qualité audio. En plus de la durée de vie de la batterie, Bluetooth LE Audio prendra également en charge plusieurs flux vers plus d’une paire d’écouteurs, ce qui permet de profiter facilement d’un spectacle ou de la musique avec des amis directement depuis votre téléphone ou votre tablette. Les appareils auditifs bénéficieront également de la technologie, ce qui les rend essentiellement égaux aux produits de consommation qui offrent les mêmes capacités d’appel sans fil et les mêmes options de streaming audio.

Google a déjà introduit la prise en charge de l’API Bluetooth LE Audio dans Android 12, mais cela ne suffit pas pour une prise en charge complète et juste quelques bases. Les nouveaux commits sont cependant un bon indicateur que Google est prêt à enfin apporter une prise en charge appropriée de LE Audio à Android.

De nombreux casques, oreillettes et aides auditives ne prennent pas encore en charge Bluetooth LE Audio, et il sera probablement limité aux appareils haut de gamme dans un proche avenir. Il en va de même pour les téléphones Android, car vous aurez besoin de puces haut de gamme comme le Snapdragon 888 et 865+ et plus récent pour le faire fonctionner sur le matériel actuel. Mais si les versions Bluetooth passées en sont une indication, il ne faudra pas trop de temps pour que des modèles moins chers apparaissent, et bientôt tout le monde pourra en profiter.

Si vous êtes intéressé par le voyage vers Bluetooth Low Energy Audio, je l’ai décrit dans un article il y a quelque temps, en commençant par le streaming audio Bluetooth LE de Google pour les aides auditives, qui était le prédécesseur de la norme à venir.

