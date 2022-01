Android 13 intégrera un lecteur QR natif depuis la barre d’outils et l’écran de verrouillage | La technologie

La popularité des codes QR a conduit l’équipe de développement Android à inclure un lecteur dans le système d’exploitation à partir de la barre d’outils et de l’écran de verrouillage du téléphone.

Certains d’entre nous pensent que les codes QR sont incroyablement ennuyeux, mais nous acceptons également que c’est l’un des moyens les plus pratiques de partager des informations sans rien toucher. En période de coronavirus, il est vraiment utile, comme cela a été montré.

Outre le fait qu’ils sont hygiéniques et pratiques pour de nombreuses personnes, la vérité est qu’ils sont actuellement essentiels. On les trouve pratiquement partout : bars, restaurants, hôtels, stations-service, coiffeurs…

Le mauvais? Souvent, l’accès au lecteur de code QR est vraiment fastidieux ou difficile. Et cela lorsque nous l’avons installé ou que le QR lui-même fonctionne, ce qui n’est souvent pas le cas. Par conséquent, l’utilisation de la technologie QR peut en déranger beaucoup.

Habituellement, c’est l’application de l’appareil photo stock elle-même qui intègre le scanner de code QR, mais parfois l’appareil photo ne fonctionne pas et nous devons extraire manuellement Google Lens. Ce problème doit être résolu dans Android 13.

Comme nous le voyons dans xda-developer, Android 13 aurait une nouvelle fonctionnalité qui amènerait le lecteur de code QR à la barre d’outils elle-même et également à l’écran de verrouillage du téléphone.

Dans les captures d’écran que nous partageons, vous pouvez voir qu’il existe une option pour afficher le scanner QR sur l’écran de verrouillage, et vous voyez également une référence dans les paramètres rapides sous la forme d’un bouton.

Elle est sérieuse un moyen beaucoup plus intuitif de pouvoir scanner les codes QR que le système actuel et faciliterait grandement le processus en général, qui, comme nous l’avons mentionné précédemment, n’est pas le plus rapide et le plus intuitif au monde aujourd’hui.

Faciliter l’interaction avec eux et les scanner rapidement est une nécessité que la pandémie a soulignée, cet ajout n’est donc qu’une bonne nouvelle pour tous les utilisateurs d’Android.