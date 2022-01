Android 13 pourrait bénéficier de la fonction de transfert multimédia magique d’Apple

Alors que Google réorganise ses fonctionnalités de diffusion audio à la suite de la décision Sonos, une nouvelle fonctionnalité multimédia amusante est apparue qui pourrait faciliter beaucoup plus le déplacement de la lecture multimédia entre les appareils sous Android 13.

La fonctionnalité a été repérée par Android Police, qui a découvert une maquette de Google d’une fonction « Media TTT (Tap to Transfer). À première vue, la fonctionnalité permettrait à quelqu’un qui lit des médias sur l’un des meilleurs téléphones Android d’appuyer sur son appareil sur un autre pour transférer la lecture de ce média.

Vous pouvez voir sur la maquette comment l’utilisateur est invité via une pilule en haut à rapprocher l’appareil pour transférer la lecture.

Si cela vous semble un peu familier, c’est parce qu’Apple a une fonctionnalité similaire pour les iPhones et les iPads, permettant à ces appareils de transmettre des médias au Homepod Mini.

C’est une fonctionnalité assez pratique et qui serait la bienvenue sur Android 13. Cependant, Android Police a noté qu’il y avait encore beaucoup d’inconnues, comme si cela fonctionnerait via NFC, Ultra-Wideband (UWB) ou autre. Nous ne savons pas non plus quels appareils seront éligibles pour la fonctionnalité, qui pourrait être limitée si elle repose sur UWB ou nécessite un matériel entièrement nouveau.

Il est également trop tôt pour dire si cette fonctionnalité atteindra la version finale d’Android 13. Google est connu pour tester des fonctionnalités qui passent par la Developer Preview uniquement pour la retirer jusqu’à la prochaine version stable (à la Chat Bubbles) ou tout simplement ne pas le relâcher du tout.

L’aperçu pour les développeurs d’Android 13 devant commencer en février, nous pourrons peut-être en apprendre davantage sur cette fonctionnalité à ce moment-là. Pour l’instant, notre connaissance d’Android 13 est quelque peu limitée, mais j’espère que Google pourra répondre à nos attentes pour Android cette année.

