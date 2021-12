Android 13 pourrait bénéficier de la fonctionnalité Panlingual pour les paramètres de langue par application

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Google travaillerait sur une fonctionnalité « panlinguistique » pour Android 13. Cela vous permettrait de choisir les langues par application.

Android a déjà un support linguistique assez solide, mais il s’avère que Google travaille peut-être sur une fonctionnalité linguistique pratique pour une future version de la plate-forme mobile.

Android Police rapporte que Google travaille sur une soi-disant fonctionnalité Panlingual pour Android 13, citant une source « de confiance ». On pense que cela vous permettra de changer les langues et les paramètres associés sur une base par application. Le point de vente donne l’exemple d’une personne utilisant l’espagnol pour les applications de médias sociaux mais utilisant l’anglais pour l’interface Android et d’autres applications sur l’appareil.

Outre l’exemple susmentionné, cela pourrait également être utile pour les personnes qui utilisent une langue autre que leur langue maternelle à des fins professionnelles. Ainsi, vous pourriez avoir vos applications professionnelles en anglais et votre interface utilisateur Android et vos applications personnelles dans votre langue maternelle.

La fonctionnalité, qui devrait être disponible via l’écran d’informations de l’application ou Paramètres > Langue et saisie > Langues de l’application, est apparemment encore dans les premiers stades de développement. De plus, Android Police affirme que la fonctionnalité dépend des applications ayant déjà des options de localisation de langue intégrées, bien que le point de vente suggère que l’API de traduction d’Android 12 pourrait potentiellement être utilisée à la place.

Nous espérons que la fonctionnalité Panlingual n’est pas le seul paramètre par application à venir sur Android 13, car Samsung et Xiaomi ont récemment proposé des contrôles de volume utiles par application. Espérons donc que Google suive les OEM en adoptant également cette fonctionnalité.

