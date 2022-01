Android 13 pourrait faire de la numérisation de code QR une affaire transparente

Hadlee Simons / Autorité Android

TL;DR

Google travaillerait sur un moyen plus pratique d’activer la fonctionnalité de numérisation QR dans Android 13. Cela verrait les raccourcis de numérisation de code QR via l’écran de verrouillage et les paramètres de basculement rapide.

La numérisation de code QR dans Android peut varier quelque peu d’une marque à l’autre, Google Lens étant la méthode la plus courante. Nous avons également vu certains OEM proposer leur propre fonctionnalité de numérisation dans les applications de caméra ou via une application dédiée.

Il semble cependant qu’Android 13 puisse obtenir une numérisation de code QR plus intuitive. Android Police a obtenu deux captures d’écran d’une « source fiable », montrant la possibilité de lancer la numérisation de code QR via l’écran de verrouillage ou via un bouton à bascule rapide dans la nuance de notification. Vous pouvez voir les captures d’écran du point de vente ci-dessous.

Il n’est pas clair si l’activation de l’une ou l’autre option lance une toute nouvelle application/interface ou si cela vous amène simplement à l’application Google Lens et à l’outil d’analyse. Néanmoins, cela semble être un moyen plus transparent et intuitif d’activer la fonctionnalité de numérisation de code QR.

Ce ne serait pas la première fois que nous verrions une fonctionnalité de numérisation de code QR dans les paramètres de basculement rapide, car Samsung propose cette option depuis un certain temps maintenant. Dans tous les cas, la décision de Google de le mettre en stock sur Android 13 signifie que nous pouvons nous attendre à ce que beaucoup plus d’OEM adoptent également cette fonctionnalité.

commentaires