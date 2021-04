Android a une fonctionnalité unique de sauvetage que vous ne trouverez sur aucun iPhone – .

Le nombre croissant d’iPhones et d’autres appareils Apple utilisés a permis à Apple de créer un service de suivi des appareils unique. Il peut aider les utilisateurs à retrouver des téléphones, tablettes et autres appareils perdus, même si ces gadgets ne sont pas connectés à Internet ou n’ont pas une autonomie suffisante. Apple a en outre exploité ce vaste réseau iPhone pour lancer le tracker AirTag qui peut envoyer un ping à n’importe quel iPhone à proximité pour envoyer des informations de localisation sur un objet perdu.

Google n’a peut-être pas le même contrôle sur le réseau Android pour offrir des fonctionnalités de suivi d’objets similaires, mais il a trouvé un moyen différent d’exploiter le nombre massif d’appareils Android. Il les utilise pour fournir un service unique qui sera incroyablement utile à certains endroits. Google a construit un système de détection des tremblements de terre sur Android qui pourrait fournir des alertes précoces sur l’activité sismique locale et sauver des vies. Le service a été lancé l’année dernière en Californie et s’étend maintenant à la Grèce et à la Nouvelle-Zélande.

Les smartphones peuvent détecter les tremblements de terre grâce à un composant interne qui se trouve à l’intérieur de tous ces appareils, quel que soit le système d’exploitation. C’est ce qu’on appelle l’accéléromètre et il peut capter les mouvements, y compris les ondes sismiques qui se produisent lors des tremblements de terre. Le système de détection des tremblements de terre basé sur Android de Google peut compléter les réseaux existants de sismomètres ou les remplacer dans les zones où ils ne sont pas largement déployés.

L’expansion en Grèce et en Nouvelle-Zélande s’accompagne également d’une toute nouvelle mise à niveau du système de détection des tremblements de terre de Google. Google s’occupera de tout ce qui est impliqué dans le processus, de la détection des tremblements de terre à proximité à l’information des utilisateurs. Les appareils Android détecteront les ondes sismiques. Google analysera les données, puis enverra une alerte d’alerte rapide aux utilisateurs de la zone touchée. Les utilisateurs recevront automatiquement les alertes, mais ils peuvent désactiver le service dans les paramètres du téléphone.

Les efforts initiaux de détection des tremblements de terre de Google comprenaient un partenariat avec le United States Geological Survey et le California Governor’s Office of Emergency Services pour envoyer des alertes aux utilisateurs d’Android en Californie. Google a collecté des données sur les tremblements de terre, puis les a utilisées pour fournir des informations aux utilisateurs qui recherchent «tremblement de terre» ou «tremblement de terre à proximité» sur leur téléphone.

Pour fonctionner, le système doit avoir un nombre suffisant d’utilisateurs prêts à laisser Google utiliser les données de l’accéléromètre. L’annonce de Google n’indique pas immédiatement quelles sont les implications en matière de confidentialité. L’utilisation d’appareils connectés pour détecter les tremblements de terre est une fonctionnalité de smartphone qui pourrait sauver des vies. Mais Google a eu beaucoup d’incidents avec la confidentialité des utilisateurs et les données de localisation dans le passé. Voici comment Google décrit le processus de traitement des données:

Les alertes d’alerte précoce en Nouvelle-Zélande et en Grèce fonctionnent en utilisant les accéléromètres intégrés à la plupart des smartphones Android pour détecter les ondes sismiques qui indiquent qu’un tremblement de terre pourrait se produire. Si le téléphone détecte une secousse qu’il pense être un tremblement de terre, il envoie un signal à notre serveur de détection de tremblement de terre, avec un emplacement approximatif de l’endroit où la secousse s’est produite. Le serveur prend ensuite ces informations sur de nombreux téléphones pour déterminer si un tremblement de terre se produit, où il se trouve et quelle est sa magnitude.

Google a déclaré à The Verge l’année dernière que les informations collectées étaient «désidentifiées» des utilisateurs. “Nous n’avons pas besoin de savoir quoi que ce soit sur la personne elle-même qui l’envoie parce que cela n’a pas d’importance”, a déclaré Marc Stogaitis de Google, expliquant que le système de détection et les alertes de tremblement de terre sont opt-in.

