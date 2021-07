Android Auto est l’alternative à Google Maps pour les plus téméraires | La technologie

Il s’agit de la nouvelle application de cartographie à venir sur Android Auto, et elle n’est destinée qu’aux courageux.

Nous avons tous notre application de navigation préférée sur Android Auto, mais peut-être que si vous êtes un aventurier et que vous possédez un SUV, il est probable que vous aimiez emprunter des itinéraires qui échappent au commun, et c’est pourquoi vous avez besoin de plus qu’un Google Maps.

Comme vous le savez bien, Google a mis de nombreuses années pour permettre à Android Auto d’exécuter des applications de navigation tierces au lieu de son propre service de carte, et la plupart des derniers comme Waze ou TomTom NaviGO sont davantage axés sur un système de navigation. mais peut-être que vous cherchez quelque chose qui suit les itinéraires et les aventures sur route.

Et la candidature Gaïa, spécialisé dans les itinéraires, vient de débarquer en version bêta sur Android Auto, et nous ne parlons pas seulement d’une application pour notre voiture, il propose également des itinéraires pour les randonneurs, les cyclistes et même les grimpeurs.

Eh bien, sa dernière version bêta v2021.6 Il ajoute la compatibilité avec Android Auto, donc si vous installez cette version d’essai, vous pourrez déjà voir les itinéraires près de chez vous. Une fois que vous avez rejoint la version bêta officielle de Gaia, vous devez exécuter l’application sur votre téléphone, puis vous connecter pour que tous les itinéraires proches de notre site apparaissent.

Lorsque vous vous connectez à l’unité principale automatique, l’application sera disponible dans le lanceur et affichera l’emplacement actuel, ainsi que tous les itinéraires près de chez vous, en particulier six.

Vous pouvez rechercher un autre itinéraire en le sélectionnant à partir du téléphone et vous pouvez obtenir toutes les adresses et les détails de celui-ci. Il dispose d’un mode clair et d’un mode sombre, également d’une intégration avec l’assistant vocal et même de cartes personnalisables.