Android Auto est mis à jour avec trois nouvelles importantes | La technologie

in

Google travaille sur trois améliorations majeures pour Android Auto. Nous vous disons tout ce que nous savons jusqu’à présent sur les nouvelles qui arriveront bientôt.

Le Big G sait à quel point il est important d’offrir aux utilisateurs de nouvelles fonctions, et c’est pourquoi il n’arrête pas de lancer de nouvelles fonctionnalités dans Android Auto, comme le mode sombre manuel attendu ou le fonctionnement amélioré de l’envoi et de la réception de messages, avec de nouveaux raccourcis pour chacune des principales applications de communication.

En outre, Google a également résolu des problèmes et corrigé des erreurs, notamment un grave défaut de localisation dans lequel les services à proximité s’affichaient de manière incorrecte, qui a été récemment corrigé.

Mais ici, l’actualité d’Android Auto ne s’arrête pas. Ceux de Mountain View préparent trois améliorations importantes visant à améliorer les fonctionnalités et à offrir plus d’options de personnalisation. Pour le moment, ils ne sont pas disponibles, mais on s’attend à ce qu’ils atteignent bientôt tous les utilisateurs.

La fonctionnalité hors concours à venir est la nouvelle interface utilisateur, qui porte le nom de code Coolwalk.

Nous présentons une série de conseils pour tirer le meilleur parti de l’application Android Auto lorsque vous utilisez votre appareil mobile dans la voiture.

La mise à jour de l’interface présente un nouveau bouton situé dans la barre de navigation à travers lequel vous pouvez accéder à une sorte de centre de notification qui regroupe les différentes notifications des applications et une série d’actions rapides. De plus, ce centre de notification donne également accès aux commandes de lecture de musique.

La deuxième grande nouvelle est liée aux améliorations de Fonds d’écran Android Auto. Actuellement, la plate-forme offre un support pour changer le fond d’écran et choisir une autre photo de la collection Google, mais pour le moment, il n’y a aucune possibilité de modifier cette galerie d’images.

Les Mountain Viewers prévoient d’ajouter de nouveaux fonds d’écran à la collection. En outre, il est également prévu qu’ils implémentent une nouvelle fonction afin que le papier peint soit modifié automatiquement en fonction de divers facteurs, par exemple l’heure de la journée.

Troisièmement, tout indique Google proposera bientôt de nouvelles commandes pour démarrer Android Auto dans la voiture. Dans la plupart des nouveaux modèles, la plate-forme démarre automatiquement lorsque le mobile est connecté à l’unité principale, mais la société ajoute plus d’options.

Android Auto, l’outil de Google à utiliser dans la voiture comme un kit mains libres est très utile, mais il dépend d’une série d’éléments pour que tout fonctionne correctement.

Les utilisateurs pourront configurer Android Auto pour qu’il démarre automatiquement lors de la détection de la connexion à l’unité principale, ou s’ils préfèrent utiliser l’état ci-dessus comme paramètre par défaut (par exemple, Android Auto ne démarrera pas s’il n’était pas en cours d’exécution lorsque vous avez allumé hors du moteur).

Pour le moment ces fonctionnalités sont en cours de développement et nous ne savons pas quand elles atteindront la version standard. Si vous voulez profiter de l’actualité avant tout le monde, nous vous expliquons ici comment devenir un testeur Android Auto.