Android Auto facilite plus que jamais le paiement de l’essence en utilisant simplement votre voix

Google lance plusieurs nouvelles fonctionnalités pour Android Auto sur les téléphones et les voitures. Les utilisateurs pourront payer l’essence à l’aide de Google Assistant et de Google Pay. Le mode Assistant Driving obtient une nouvelle disposition, tandis qu’Android Auto propose des suggestions de musique pour un accès facile à vos morceaux préférés. Google s’associe à Honda pour apporter ses applications à plusieurs modèles.

Google annonce plusieurs changements à Android Auto qui visent à améliorer l’expérience de conduite des utilisateurs, que ce soit sur votre téléphone ou dans votre voiture.

En ce qui concerne l’expérience téléphonique, le mode de conduite de l’assistant Google se déploie désormais avec une nouvelle mise en page. Certains utilisateurs l’ont déjà remarqué ; le nouveau tableau de bord comprend de grandes cartes exploitables visant à faciliter l’accès aux fonctionnalités pendant un trajet, qu’il s’agisse de musique, de navigation, de téléphone, etc.

Les utilisateurs pourront accéder à la nouvelle mise en page en disant “Hey Google, conduisons” ou en se connectant à leur voiture Bluetooth. De plus, les utilisateurs pourront dire : “Hey Google, activez la lecture automatique”, et l’Assistant lira les messages entrants à haute voix, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin de jouer autant avec votre téléphone pendant que vous conduisez.

Source : Google

Google facilite également le paiement de l’essence en s’associant à plus de 30 000 stations-service aux États-Unis. Désormais, lorsque vous visitez les stations Exxon et Mobil, Conoco, Phillips 66 et 76, vous pouvez dire : “Hey Google, paye l’essence “, l’assistant vous demandera le numéro de la pompe et la transaction se terminera via Google Pay.

Source : Google

Google dit que ce sera la principale expérience de conduite sur les meilleurs téléphones Android et qu’il sera déployé sur des appareils prenant en charge l’anglais, l’allemand, le français, l’espagnol et l’italien.

Quant à Android Auto pour les voitures, les nouvelles fonctionnalités incluent de nouvelles recommandations musicales et audio de Google Assistant, l’accès à GameSnacks pour un divertissement rapide pendant que vous êtes garé, et également la configuration de certaines applications pour qu’elles se lancent automatiquement avec Android Auto.

Il existe également désormais une prise en charge des téléphones à double carte SIM et des profils de travail, permettant aux conducteurs de sélectionner la carte SIM à partir de laquelle passer des appels et des SMS et d’afficher des réunions et des messages liés au travail pendant votre trajet.

Source : Google

Enfin, Waze fait l’objet d’une actualisation sur Android Auto, avec une mise à jour de la mise en page qui donne la priorité à la navigation tout en gardant les autres éléments à l’écart. La mise à jour inclut également la prise en charge du pavé tactile, le mode nuit et la prise en charge du guidage sur voie.

