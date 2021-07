Android Auto fonctionne sur une nouvelle option de démarrage automatique du système | La technologie

in

Google nous permettra de personnaliser un peu notre interaction avec Android Auto lorsqu’il s’agira de l’exécuter dans notre véhicule.

La dernière version bêta d’Android Auto note que l’application peut s’ouvrir automatiquement dans les centres d’infodivertissement de plus de voitures.

Et c’est que la dernière version d’Android Auto semble anticiper que l’utilisateur aura plusieurs options pour décider comment se fera l’interaction avec notre terminal mobile lors de la connexion au système. De nos jours, le système d’infodivertissement de la voiture détermine généralement si Android Auto démarre ou non lorsque vous connectez le téléphone.

Cela a beaucoup à voir avec les fabricants, car par exemple les voitures Subaru et Nissan démarrent Android Auto dès qu’il est connecté via USB ou Wi-Fi, tandis que d’autres fabricants comme Hyundai nécessitent une interaction manuelle pour afficher Android Auto.

Mais la dernière mise à jour bêta d’Android Auto, plus précisément la version 6.7.1128, semble augurer que Google prépare une nouvelle configuration appelée « initial video focus » qui contrôle si la voiture doit ou non ouvrir automatiquement Android Auto, et il semble qu’il y aura trois options.

L’une des options est de laisser l’unité principale décider, c’est-à-dire comme cela se passe actuellement, et cela dépend beaucoup du constructeur du véhicule, qui serait l’option qui est cochée par défaut. Ensuite, il y a une autre option qui semble nous rappeler notre dernière décision à ce sujet, et une troisième option où Android Auto doit toujours être démarré.

Cela obligerait de plus en plus de véhicules à ouvrir automatiquement Android Auto. C’est une option qui, bien qu’elle soit déjà présente dans la version bêta, ne peut toujours pas être utilisée et, par conséquent, il n’y a pas eu de capture d’écran pour savoir à quoi ressembleront ces options.