Android Auto pour téléphones cessera de fonctionner sous Android 12 et c’est l’alternative | La technologie

La société de Mountain View a développé une version d’Android Auto à utiliser sur les mobiles Android à l’intérieur de la voiture d’une manière qui reproduisait le fonctionnement des systèmes intégrés. Cependant, il semble qu’ils aient trouvé une meilleure solution et cesseront de proposer l’application mobile Android 12.

La version de Android Auto pour téléphones ne sera plus disponible déjà proposé aux mobiles depuis l’arrivée d’Android 12. En effet, l’application Android Auto pour écrans mobiles a été lancée en 2019 comme un patch intermédiaire entre le fait de ne rien avoir et le mode conduite de Google Assistant.

En 2020, la société a lancé cette fonctionnalité et il est prévu que ce soit la solution qui remplacera cette application.

Cette application a plus que répondu au besoin des utilisateurs qui n’avaient pas Android Auto dans la voiture avec leur propre mobile Android, mais enfin le mode de conduite de Google Assistant est plus complet et intuitif et encore mieux mis en œuvre pour les téléphones mobiles.

Les téléphones Pixel qui ont déjà été mis à jour vers Android 12 ont reçu le message typique indiquant que l’application n’est pas prise en charge et ajoute “Android Auto n’est désormais disponible que pour les écrans de voiture. Sur votre mobile, essayez le mode de conduite Google Assistant sur votre place.”

Selon 9to5Google, la société de Mountain View a confirmé que cette application cessera de fonctionner après l’arrivée d’Android 12, bien qu’elle continuera à fonctionner dans les versions précédentes du système d’exploitation.

Par conséquent, nous pouvons confirmer que Le mode de conduite de Google Assistant est le pari de Google pour l’avenir à utiliser dans la voiture. Et, l’ayant déjà essayé, nous pouvons confirmer qu’il est très confortable et qu’il est très bien intégré à des applications telles que WhatsApp avec lesquelles nous pouvons écouter des messages et même envoyer des messages vocaux en direct, ou Spotify, qui est intégré à la fonction GPS.