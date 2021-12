Android Auto reçoit une mise à jour majeure avec jusqu’à quatre nouvelles importantes | La technologie

Le système de navigation et d’infodivertissement de Google a décidé de se mettre à jour avec plusieurs améliorations qui, dès le départ, amélioreront l’expérience de conduite. Ce sont les quatre nouvelles fonctionnalités.

Google ajoute quelques mises à jour à Android Auto et, honnêtement, elles sont toutes pour le mieux. Ce que nous célébrons car dans ce type de service, les entreprises finissent souvent par gâcher les bonnes idées.

Heureusement, les quatre nouveautés viennent améliorer et étendre un service qui, à chaque mise à jour, s’améliore. Laissez fonctionner les batteries Apple CarPlay.

Et, comme il y a plusieurs nouveautés qui atteignent le système de navigation et d’infodivertissement de Google, nous commençons déjà à expliquer chacun des ajouts :

Possibilité de démarrer Android Auto automatiquement : Auparavant, vous montiez dans la voiture et votre appareil se connectait au Bluetooth du véhicule, puis vous deviez ouvrir manuellement Auto ou demander à l’assistant de mode de conduite de vous emmener quelque part.

Désormais, cela ne sera plus nécessaire, car Android Auto démarrera dans votre voiture une fois que vous y serez monté, sans avoir à sélectionner quoi que ce soit ou à donner des autorisations. Montez et courez.

Réponse intelligente en un clic : Vous pouvez désormais répondre aux messages, Gmail, Chat, WhatsApp et autres services de communication en appuyant simplement sur un bouton.

Comme nous l’expliquions hier, ce changement nous permet de répondre aux messages qui nous parviennent en un clic, car Android nous donnera plusieurs options intelligentes pour répondre, comme nous le voyons depuis des années dans des services comme Gmail.

Utilisez-vous Android Auto dans votre voiture ? Si la réponse est oui, notez les applications à ne pas manquer pour en tirer le meilleur parti.

Bouton de lecture permanent sur l’écran d’accueil: Maintenant, nous aurons toujours la musique sur l’écran de la voiture, quelle que soit l’application que nous utilisons, afin de changer de chanson, de mettre en pause ou d’appuyer sur play. Ce qui nous empêche de trop pulser.

Et non seulement cela, mais dans un avenir proche, la possibilité de rechercher de la musique via des commandes vocales dans toutes les applications multimédias installées viendra également sur l’écran d’accueil.

Cet écran tactile multimédia remplace l’autoradio et intègre Android Auto pour utiliser le GPS, YouTube, Maps, Spotify et d’autres applications Android.

Clé de voiture numérique: Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra de verrouiller, déverrouiller ou démarrer votre véhicule compatible directement depuis votre téléphone.

Pour profiter de cette fonctionnalité, vous devez bien entendu disposer d’un smartphone Pixel 6, Pixel 6 Pro ou Samsung Galaxy S21 et d’une voiture BMW de moins de deux ans. Ainsi, nous comprendrons si vous ne faites pas partie de ce groupe restreint.