Android Auto revient dans le passé avec une application qui apportera de bons souvenirs à de nombreux conducteurs La technologie

Si vous êtes un conducteur chevronné, faites attention car les cartes et l’application de navigation qui viennent d’arriver sur Android Auto vous apporteront à coup sûr de bons souvenirs.

TomTom est l’une des sociétés de technologie de localisation les plus populaires et les plus expérimentées. La société basée à Amsterdam a lancé sa première génération d’appareils de navigation par satellite sur le marché en 2004, et ses cartes et sa technologie sont largement reconnues à la fois dans l’industrie et par les utilisateurs.

Avec la popularisation des smartphones, la société a lancé TomTom GO, votre propre application de navigation GPS mobile pour résister à Google Maps. Maintenant, TomTom GO Navigation vient d’atterrir sur Android Auto, donc si vous êtes un pilote chevronné, il ne manquera pas de vous rappeler de bons souvenirs.

TomTom GO Navigation est disponible au téléchargement sur Google Play et c’est une application de navigation avec de multiples fonctionnalités. Il vous propose Cartes téléchargeables pour une navigation hors ligne, des informations précises sur le trafic et des alertes radars mises à jour en temps réel. Vous avez également à votre disposition des cartes 3D détaillées facilement téléchargeables.

Application a des cartes de plus de 150 pays et fournit des mises à jour hebdomadaires pour inclure les derniers développements, tels que les rues bloquées ou les nouvelles limites de vitesse. Il contient également des informations sur les points d’intérêt, vous montre les itinéraires alternatifs possibles pour éviter les embouteillages et vous indique quelle est votre voie de circulation et quelle sortie prendre pour ne pas vous perdre.

Bien entendu, contrairement à Google Maps ou Waze, TomTom GO Navigation n’est pas une application de navigation gratuite. Vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit de 30 jours, mais vous devrez ensuite souscrire un abonnement pour profiter de ses fonctionnalités. Le coût de l’abonnement est de 1,99 euros par mois, 8,99 euros tous les six mois ou 12,99 euros par an. En retour, l’application est sans publicité et garantit qu’elle ne monétise en aucune manière les données personnelles des utilisateurs.

Si vous possédez un mobile Android, vous avez désormais la possibilité de projeter l’appli de navigation TomTom sur l’écran d’infodivertissement de votre voiture via Android Auto.