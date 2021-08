Android Auto sait déjà ce que vous voulez entendre et le prouve | La technologie

in

Android Auto reçoit une mise à jour et recommandera désormais la musique que vous voudrez probablement écouter.

Pour un grand nombre de conducteurs voyager est lié à l’écoute de la musique ou de la radio. Cela a toujours été un moyen de rendre les trajets plus agréables et Google le sait, c’est pourquoi ils implémentent certaines fonctions sur Android Auto qui font référence à ce problème.

L’une des dernières fonctionnalités à découvrir dans Android Auto est Media Picks. Cette nouveauté a été connue via Reddit et a ensuite atteint les différents médias, bien qu’il semble qu’à l’heure actuelle elle ne soit implémentée que sur certains appareils, elle soit en mode test avant d’être finalement lancée.

C’est l’image qui a été partagée via Reddit et montre le fenêtre contextuelle qui saute à certains utilisateurs.

C’est une fonction qui peut être quelque peu gênante pour les conducteurs. Comme une fenêtre pop-up lors de la navigation, il est apparu à l’utilisateur de recommander de la musique pendant que j’étais avec la carte active.

Comme découvert, les recommandations proviennent de Spotify, comme on peut également le voir dans le logo vert qui apparaît sous les chansons. En plus de la musique, sur le côté droit de l’image, on observe qu’elle propose également d’activer les News pour écouter les informations ou la station habituellement utilisée à cet effet.

Android Auto, l’outil de Google à utiliser dans la voiture comme un kit mains libres est très utile, mais il dépend d’une série d’éléments pour que tout fonctionne correctement.

Dans la partie inférieure de l’image, il est indiqué par un cercle rouge qu’un nouveau bouton a été implémenté avec une note de musique comme icône. En touchant n’importe quel bouton, cette fenêtre de recommandations musicales disparaît.

Celle-ci est recommandée, la musique est toujours bonne, bien que si c’est avec une fenêtre pop-up alors que ce n’est pas prévu, ce n’est peut-être pas une nouveauté très bienvenue. De plus, il semble qu’il n’y ait aucun moyen de désactiver l’apparence de ces fenêtres pour le moment.

Il n’y a pas beaucoup de détails disponibles à ce sujet, nous serons attentifs à le découvrir si cela s’étend à tous les utilisateurs et comment cela fonctionne-t-il exactement cette nouveauté.